У Раді відбулася зустріч щодо законопроєкту Зеленського про КСУ: перші деталі

Глава парламенту Дмитро Разумков 2 листопада зібрав керівників парламентських фракцій.

Тема розмови заздалегідь не була відома, повідомив Telegram-канал "Залізний нардеп". Пізніше з'ясувалося, що обговорювалися кілька резонансних для українського суспільства тем.

Зокрема, розмова йшла про повернення в законодавство е-декларацій.

"Поки запропонований механізм повернути в первісному вигляді (навіть без винятку суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за 2 місяці. Реєстрацію планують сьогодні, якщо узгодять всі фракції. Голосовать хочуть в п'ятницю", – йдеться в повідомленні.

Також обговорювався законопроеєкт президента Зеленського про перезавантаження (Конституційного суду України, – ред).

"Не виглядає так, що є потенціал. Поки обговорювався варіант зміни законом кворуму КС", – уточнюється в повідомленні.

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