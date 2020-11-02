У Раді відбулася зустріч щодо законопроєкту Зеленського про КСУ: перші деталі
Конституційний суд України 28 жовтня скасував відповідальность за незаконне збагачення
Це визвало обурення в українському суспільстві
Активісти 30 жовтня провели під будівлею суду акцію під назвою "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова"
Глава парламенту Дмитро Разумков 2 листопада зібрав керівників парламентських фракцій.
Тема розмови заздалегідь не була відома, повідомив Telegram-канал "Залізний нардеп". Пізніше з'ясувалося, що обговорювалися кілька резонансних для українського суспільства тем.
Зокрема, розмова йшла про повернення в законодавство е-декларацій.
"Поки запропонований механізм повернути в первісному вигляді (навіть без винятку суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за 2 місяці. Реєстрацію планують сьогодні, якщо узгодять всі фракції. Голосовать хочуть в п'ятницю", – йдеться в повідомленні.
Також обговорювався законопроеєкт президента Зеленського про перезавантаження (Конституційного суду України, – ред).
"Не виглядає так, що є потенціал. Поки обговорювався варіант зміни законом кворуму КС", – уточнюється в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Зеленський провів термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини такого рішення, а також пообіцяв, що система електронних декларацій буде працювати.