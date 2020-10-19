Разумков озвучив кількість хворих і перехворілих на COVID-19 нардепів

У Верховній Раді України хворіють або перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19 60 народних депутатів.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, 19 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні хворіють або перехворіли у Верховній Раді 60 народних депутатів, дехто ще додатково перебуває на самоізоляції, оскільки мали контакти як із виборцями, так і з колегами, які, на жаль, захворіли", – сказав він.

Як повідомив OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 303 638 випадків коронавірусної інфекції, з них 4 766 виявлені за минулу добу.