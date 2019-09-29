"Разом з Європою": українцям запропонували не переходити на зимовий час

Україна повинна синхронно з Євросоюзом відмовитися від переведення стрілок годинника на зимовий і літній час.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук. За його словами, перехід на зимовий час не актуальний, оскільки більше не допомагає економити електроенергію.

"На сьогоднішній момент це вже не так актуально. Коли це вводили ще на початку минулого століття, обсяг споживання в ранковий і вечірній час був досить чутливий щодо загального балансу електроенергії. Зараз ми споживаємо електроенергію фактично в цілодобовому режимі, навіть коли відпочиваємо – холодильники, бойлери тощо", – пояснив експерт.

Кушнірук нагадав, що в Євросоюзі було ухвалене рішення перейти до системи постійного часу з 2021 року.

"За часів перебудови Радянський Союз перейшов до моделі, яка в той час працювала в Європі. Ми залишалися в ній до цього часу. Очевидно, що коли Євросоюз схвалить рішення не міняти зимовий і літній час, то Україна теж відмовиться від цього. Це робити доречніше разом з Євросоюзом, бо не буде проблем, пов'язаних з узгодженням часових поясів, які виникають постійно при переході на зимовий і літній час. Якщо ми перебуваємо в єдиному режимі і робимо перехід разом з ними, то, коли вони скасують, і нам буде доцільно зробити те саме", – зазначив економіст.

dosug.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 26 на 27 жовтня о 04.00 в Україні переходять на зимовий час – стрілки годинника переводять на годину назад.

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