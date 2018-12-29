Читатели часто меня спрашивают — откуда это ты, Максим, берешь все эти истории любителей СССР, о которых часто упоминаешь в постах и комментариях?

Мол никто в здравом уме не может хвалить совок, разве что по пьяни вспоминая свою молодость — времена, когда и трава была зеленее, и вода мокрее, и солнце ярче, да и люди вокруг были как-то солиднее — а сейчас куда не глянешь, так кругом сопливая молодежь.

На самом деле в интернете существует множество специальных форумов, сайтов, групп в ВК и фейсбуке, а также твиттер-аккаунтов, где встречаются любители СССР и делятся друг с другом воспоминаниями. "Воспоминания" состоят, главным образом из мифов и фейков — которые, словно с рассказе Борхеса "Тлён, Укбар, Орбис Терциус" сами по себе уже превратились в отдельную реальность, существующую лишь в головах поклонников СССР. Эта выдуманная реальность не имеет ничего общего с настоящей советской действительностью — и тем не менее является весьма живучей и устойчивой, и в неизменном виде кочует с форума на форум, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Ситуация чем-то напоминает ролевые игры толкиенистов — там тоже есть выдуманный мир со своими законами, правилами и внутренними отношениями между героями — с той лишь разницей, что толкиенисты осознают выдуманность своего мира, а любители СССР по большей части на полном серьезе считают, что изучают "правдивую историю".

Почему так происходит и для чего всё это нужно? Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост — страна, которая не имеет никаких достижений в настоящем и со страхом смотрит в призрачное будущее — начинает отчаянно хвататься за прошлое. А если и в прошлом гордиться нечем — то его всегда можно придумать, выстроить на основе тех или иных исторических декораций. Да, это выглядит смешно и нелепо — но мыши упорно продолжают есть этот кактус.

В сегодняшнем посте я вам наглядно покажу примеры забавных мифов любителей СССР, ну и разоблачу их конечно же.

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1. Миф о самом вкусном мороженом.

В чём секрет неповторимого вкуса советского мороженого — как бы спрашивает нас анонимный автор, как бы вопрошает. И тут же даёт свой ответ — всё дело в жесточайшем ГОСТе, который был одним из самых жестких в мире.Видимо, каждого нарушителя волшебного советского ГОСТа тут же сажали в тюрьму, и добрая треть из четырёх миллионов доносов, написанных советскими гражданами, касалась недобросовестного качества мороженого.

На самом же деле секрет "неповторимого советского вкуса мороженого" чрезвычайно прост — оно попросту выделялось своим вкусом среди остальной убогой еды — единсвтенную конкуренцию советскому мороженому составляли сосульки. Кроме того, само советское мороженое не было на самом деле никаким "советским" — его рецепт, технологии и даже оборудование для производства в СССР привёз Анастас Микоян — это произошло в 1936 году. Так что, фанат СССР, помни — нахваливая лучшее в мире советское мороженое, ты льёшь воду на мельницу американских акул капитализма.

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2. Миф об отсутствии преступности.

Этот миф почему-то всегда ретранслируется в одном и том же виде — якобы все в СССР хранили ключи под дверным ковриком, и воровства в стране не было вообще. Тут, конечно, можно пошутить о том, что у нищих и красть-то нечего (что, в принципе, будет правдой), но интереснее другое — то что утверждение про якобы "отсутствие преступности" в совке — есть прямая ложь.

По итогам 1980-х годов СССР занимал пятое местое в мире по распространённости убийств — по этому параметру он превосходил развитые европейские страны более чем в 12 раз. Также СССР всегда был одним из лидеров по наибольшем числу изнасилований — только в 1989 году и только в РСФСР было зарегистрировано целых 14,6 тысяч подобных преступлений — что намного превышает тот же показатель в развитых странах. Огромная часть всех эти тяжелых преступлений совершалась в состоянии алкогольного опъянения — что не было характерным для развитых стран и было чисто совковым следствием спаивания населения.

Ну и в качестве вишенки на торте — СССР был в мировых лидерах по числу заключённых, причём касалось это не только сталинских лет с ГУЛАГом, но и более поздних времён — к примеру, в 1986 году на 100 тысяч населения было целых 846 заключённых, что намного превышает тот же показатель в развитых странах. А так да, ключи под ковриком лежали.

3. Миф о советской моде.

Тоже очень смешной миф о том, что в СССР якобы существовала какая-то там своя отдельная "мода". Никакой "советской моды" не было ни в пятидесятые, ни в семидесятые, ни в восьмидесятые годы — советские граждане попросту копировали, как могли, общемировые западные тенденции в моде (по большей части — европейские и американские) — перешивая одежду под картинки из каталога "Бурда".

Автор пишет ещё про некие "индивидуальные особенности" — вот о них-то и стоит упомянуть подробнее. "Индивидуальные особенности" совковой моды заключались в том, что для того, чтобы модно одеться, советскому гражданину нужно было обращаться к фарцовщикам — часто с риском для карьеры (так как такое поведение считалось "недостойным") и отдавая огромные деньги. Несчастные джинсы "Монтана" в семидесятые годы в СССР стоили у фарцовщиков 200-250 рублей — практически две средние зарплаты, деньги на них собирались месяцами, если не годами. Вот такими так сказать "индивидуальными особенностями" обросла советская мода.

4. Миф о советских автомобилях.

Вот это пожалуй самое смешное. Якобы в "оттепель" простые советские граждане могли купить себе по ЗИЛ-111. Кстати, что это вдруг про "оттепель" вспомнили, от чего это оттаивали и "оттеплялись", если в стране всё так хорошо было, и даже мороженое делалось по жесточайшим ГОСТам? И чего это ЗИЛ должны были "покупать" — его даром всем раздавали по три штуки, а если разобъёшь все три или например пепельница засориться в одном из них — так ещё десять сверху дадут бесплатно, коммунизм ведь почти настал.

А если серьезно — то обычному советскому человеку купить персональный автомобиль было чрезвычайно сложно. Нужно было отстоять так называемую "очередь" (которая нередко тянулась 10-15 лет), собрать сумму денег (космическую по отношению к зарплатам), да ещё и получить унизительно так называемое "разрешение" — мол, власти не против, что вы купите себе автомобиль.

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Ну и в качестве всё той же вишенке на торте мармеладки на пирожном — на снимке изображён ЗИЛ-111, это советский автомобиль высшего класса, который выпускался с кузовами "длиннобазный седан", "лимузин" и "фаэтон" — всего с 1958 по 1967 годы было выпущено только 112 автомобилей, включая все модификации. Кстати, охотно верю, что те 112 советских номенклатурщиков, которые стали обладателями этих автомобилей в "оттепель" — получили их совершенно бесплатно, за счёт трудового народа.

5. Миф о советских технологиях.

Нет, я не могу — это наверное ещё смешнее, чем раздаваемые всем направо и налево ЗИЛы-111. Якобы в СССР был изобретён какой-то там "мобильный телефон" — в качестве доказательства показывается некая коробочка с уменьшенным диском от советского телефона-автомата.

Хочу напомнить, что мобильный телефон — это не шайтан-коробочка-мана с проводами и винтиками, а целая технология передачи данных, включающую соты, подстанции и прочее, и собственно телефонный аппарат в которой занимает от силы несколько процентов. Ничего этого в СССР не было, как верно заметили в твиттере — "и через какого оператора был совершен первый звонок по этой мобиле, по USSR-Mobile" или может быть по "КПСС-Wireless?".

Горькая правда заключается в том, что в совке не то что мобильных — а и обычные телефоны были далеко не у всех. У нас в минской квартире телефон появился только в конце восьмидесятых годов, а в квартире у бабушки был так называемый "спаренный телефон" — один на двоих с соседями. Поднимаешь трубку — а там соседи говорят, значит надо положить и подождать, пока они закончат — и только потом звонить. Вот они — реальные советские телефонные технологии.

И да, реальный первый действующий мобильный телефон (точнее, устройство, работающее по тем же принципам) появился в 1946 году в компании Моторола, чьи разработки известны и сегодня. О советских же "экспериментальных телефонах" неизвестно ничего, кроме мутных фотографий из "Науки и жизни" и россказней о том, что мы уже на самом пороге изобретения и вот-вот что-то изобретём.

6. Миф о дружбе народов.

Это так смешно, что даже грустно. Хочу напомнить анонимному автору, что в СССР о национальностях не то что задумывались — их указывали в паспорте. Именно "паспортная национальность", которая, как тавро, ставилась на человека советским государством — была во многих случаях крахом профессиональной и жизненной карьеры — так как например существовал запрет на получение евреями тех или иных специальностей. В народе это было широко известно и ходило под названием "не взяли из-за пятого пункта" — именно под пунктом номер пять национальность указывалась в паспорте.

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В совке существовало множество бытовых конфликтов на национальной почве и повсеместный бытовой антисемитизм — глаз советских людей был намётан на "определение еврея" по форме носа или степени курчавости волос, и такие люди часто становились объектами травли. Ради интереса поспрашивайте у знакомых евреев, от чего именно они или их родители бежали из СССР после того, как это стало возможным.

Наконец, советская "дружба народов" была отлично видна в советской армии — где все тут же разбивались на "землячества", "своячества" и прочие враждующие между собой группы. Армяне не любили азербайджанцев, кавказцы старались подмять под себя славян, и все дружно не любили москвичей — это реалии совковой армии вплоть до последних дней Союза.

7. Миф об уважении.

Считать неприязнь и нежелание любых контактов каким-то там "уважением" может только тот, кто вырос в трагической семье, где отец избивал мать — именно в таких семьях рождаются мифы в стиле "бьёт значит любит", "бьёт значит уважает" и прочее подобное — попросту потому, что без такого мифотворчества окружающая действительность была бы совсем уж страшной и безысходной, так устроены компенсаторные функции сознания. Позже такое мифологическое видение мира переносится и на отношения между странами.

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Отношение развитых стран к СССР можно охарактеризовать фразой "брезгливое презрение и жалость". С брезгливым презрением относились к коммунистическим властям (верхушка которых состояла, в основном, сплошь из убийц и лжецов), а с жалостью — к одураченному и обираемому ими народу. СССР старались не злить, так как у того было ядерное оружие и неадекватные люди у власти, но никому и в голову не приходило считать это "уважением".

В общем, ситуация напоминала ту, как если к вам в тёмном подъезде подкатит пьяный амбал с ножом и, дыша чесночным перегаром в лицо, спросит — "ты меня уважаешь?" Думаю, вы не будете с ним спорить и провоцировать конфликт — проще сказать "уважаю" и пойти своей дорогой. Но никто ведь не будет считать это настоящим уважением...

Такие дела. Как видите — описываемые мной любители СССР действительно существуют и с упорством, достойным лучшего применения, распространяют свои мифы.

Как вы думаете — зачем и кому это нужно? Что вообще думаете по этому поводу?

Напишите в комментариях, интересно.