Раз – інтернет, два – смартфон. Як "освіта в кишені" змінила життя людини

Ми любимо фантазувати, як через 30-40 років полетимо на Марс, а в мікрохвильовці за клацанням пальців з'являтимуться добірні делікатеси. Але водночас навіть не помічаємо, як деякі можливості, про які 20 років тому всі тільки мріяли, зараз доступні кожному.

Однією з таких можливостей, здатною повністю змінити життя будь-якої людини, є онлайн-освіта або, як її зараз модно називати, – EdTech.

Традиційна освітня система витрачає гроші, нерви і роки життя. Щоб отримати нову професію, потрібно ставити життя на паузу: відправлятися в університет, годинами відвідувати заняття, сидіти в незручному кріслі і страждати від болів у спині. Та ще й їсти що попало – про раціон студента ходять справжні легенди. Беар Гріллс відпочиває.

А якщо бажаної програми навчання поблизу немає? Треба їхати далеко від дому, жити в абсолютно невідомому місті і боротися в надзвичайно конкурентному навчальному середовищі.

Що змінило електронне навчання?

Абсолютно все. Зараз ми просто дістаємо смартфон, знаходимо потрібний курс і починаємо проходити його. Неважливо, де ви живете і що хочете вивчити – ви точно знайдете відповідний курс.

Але найголовніше – ви можете вчитися невимушено. Вас ніхто не змушує, ніхто не намагається закривати плани, вам потрібна тільки пристрасть до навчання і гарний інтернет.

Не потрібно пов'язувати затребуваність освіти в інтернеті з поточною ситуацією в світі.

Звичайно, певний зв'язок є, через пандемію в мережу витекло мільйони школярів і студентів, держслужбовців і т.д. Але вони лише доповнили і без того масштабний ринок.

Тоді в чому секрет популярності онлайн-освіти в 2020 році?

Все просто – цей напрям дозрів для великих звершень. Перші освітні продукти з'явилися на ринку СНД на початку 2010-х: вони були десь сирі, десь відверто погані. Але попит був. На ринок вийшли новоявлені експерти і коучі, які створювали курс за курсом, часом один експерт міг робити запуски в 5-6-ти різних сферах. Зрозуміло, автор не міг бути фахівцем у всьому, тому курси представляли собою розрізнену інформацію, зібрану по всьому інтернету, розведену водою.

Стартовий попит протримався близько двох років, після чого народ втомився від низької якості курсів, обізвав всю онлайн-освіту "ІнфоБизнес" і зарікся чомусь вчитися в інтернеті.

Але навіть така "реклама" вже не могла зупинити розвиток електронного навчання: з 2017 року ринок знову активно розвивається, з'являється все більше якісних продуктів, експерти дорожать своєю репутацією, пропонуючи ексклюзивну інформацію і досвід.

Ринок насичений, але продовжує масштабуватися

Зараз про онлайн-освіту говорять на кожному кроці, через це створюється враження, що сфера вже перенасичена і робити тут нічого. Однак попит, як і раніше, в рази перевищує пропозицію:

До 2023 року EdTech обіцяє взяти планку $282,62 млрд (зараз він не перевищує 200 млдр);

Весь світовий ринок освіти оцінюється в $6,5 трлн. Це означає, що на частку цифрового навчання припадає менше 4%.

Онлайн-освіту, як і раніше, недооцінюють

Деякі люди все ще впевнені: неможливо отримати гарну роботу без 5-ти курсів в університеті і ще 5-ти років рабської праці стажером-підсобником. Однак онлайн-освіта легко руйнує цю установку. Тепер можна вчитися чого завгодно і звідки завгодно, було б бажання. Будь-яка людина, незалежно від віку, статусу й обставин має реальну можливість переосмислити себе в професійному плані, отримати бажану роботу і вийти на бажаний дохід. І це чудово!

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Як сформувати ідею свого курсу?

Як розробити сценарій з нуля?

Як проводити вебінари?

Де запускати свій продукт?

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