Розкрито таємницю давньоєгипетських чорнил

Таша Адамович Суспільство 02:40, 29.10.2020

Розкрито таємницю виготовлення чорних і червоних чорнил, якими писали на папірусі в Стародавньому Єгипті.

Результати дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Для аналізу речовин у чорнилі використовувалися потужні рентгенівські промені.

Учені з різних країн досліджували 12 папірусів бібліотеки храму Тебтуніс, включно з фрагментами магічного та астрологічного трактату.

З'ясувалося, що для виготовлення чорнил стародавні єгиптяни використовували залізо та свинець. Залізо, найімовірніше, входило до складу охри, а свинець застосовувався для того, щоб чорнила швидше сохли, а не як пігмент.

На користь такого використання свинцю говорить те, що дослідники не знайшли ознак свинцевомістких пігментів, наприклад Pb3O4 у вигляді червоного порошку, свинцевих білил або церуситу.

Сполуки, що містять свинець, а також сірку та фосфор, проникали в клітинні стінки папірусу й обволікали частки охри. Це вказує на те, що єгиптяни тонко подрібнювали свинець, тож його частинки могли легко розсіюватися навколо більших частинок.

Водночас походження сульфатів і фосфатів свинцю залишається невідомим: були присутні вони в чорнилі спочатку чи утворилися з часом.

У Стародавньому Єгипті чорне чорнило використовували для написання основної частини тексту, червоне – застосовували для виділення заголовків, інструкцій або ключових слів.

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