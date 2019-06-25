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"Расколамнет": у ПЦУ розкрили "російський слід" у діях Філарета

2.1тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет пішов на конфлікт із Православною церквою України, зокрема, через російську пропаганду.

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив архієрей ПЦУ Євстратій Зоря. Він написав, що церковник нещодавно "скликав прес-конференцію для того, щоб цитувати брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь".

За словами Зорі, у Філарета "здатність критично оцінювати інформацію та відрізняти правду від брехні значно знизилася".

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Ілюстрація. Патріарх Філарет під час богослужіння

Ілюстрація. Патріарх Філарет під час богослужіння

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Архієрей ПЦУ при цьому зазначив, що це можна зрозуміти, однак не виправдати, враховуючи вік патріарха.

"Але значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком – ось хто тепер формує його "картину світу", – продовжив Зоря.

"Якщо так піде і далі – тоді що, очікувати на наступному брифінгу цитування публікацій "спж" чи "расколамнет"? У такий спосіб буде "затверджуватися дійсно незалежна Українська Церква"?" – написав архієрей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Православна церква Україниросійська пропаганда
Особи
Євстратій (Зоря)Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
церковний конфліктУПЦ КППЦУрелігіяпропаганда
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Всегда знал что Филарет -агент Путина. Наконец то ПСушники разоблачили очередного грушника)
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Не, ну как с вас не смеяться? "Филька-раскольник-агент ФСБ!" А ещё обижаетесь, шо вас убогими называют...
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леня зе
леня зе
СИЛОС.Филарет - предан анафиме в РПЦ (Акт об отлучении от Церкви монаха Филарета (Денисенко)------http://www.patriarchia.ru/db/text/417804.html------------------
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