"Расколамнет": у ПЦУ розкрили "російський слід" у діях Філарета

Почесний патріарх Філарет пішов на конфлікт із Православною церквою України, зокрема, через російську пропаганду.

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив архієрей ПЦУ Євстратій Зоря. Він написав, що церковник нещодавно "скликав прес-конференцію для того, щоб цитувати брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь".

За словами Зорі, у Філарета "здатність критично оцінювати інформацію та відрізняти правду від брехні значно знизилася".

Ілюстрація. Патріарх Філарет під час богослужіння Ukrainian news platform

Архієрей ПЦУ при цьому зазначив, що це можна зрозуміти, однак не виправдати, враховуючи вік патріарха.

"Але значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком – ось хто тепер формує його "картину світу", – продовжив Зоря.

"Якщо так піде і далі – тоді що, очікувати на наступному брифінгу цитування публікацій "спж" чи "расколамнет"? У такий спосіб буде "затверджуватися дійсно незалежна Українська Церква"?" – написав архієрей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.

24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права керування Київською єпархією, а відповідно і контролю над місцевими храмами і монастирями.

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