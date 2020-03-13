Раптово померла юна українська поетеса: новина сколихнула країну

У місті Буча на Київщині померла юна українська поетеса Інелла Огнєва, яка страждала невиліковною онкологічною хворобою.

Трагедія з дівчиною, якій був лише 21 рік, трапилася 12 березня. Її пам'яті присвятили вірші і безліч теплих слів.

Організм Інелли перестав самостійно засвоювати поживні речовини, через що дівчина стрімко втрачала вагу. Її внутрішні органи були виснажені. Останнім часом поетеса важила лише 25 кг. Гроші на її лікування збирали всією областю, проте лікарі не змогли подолати хворобу.

Facebook Інелли Огнєвої

Прощання з Інеллою відбудеться 13 березня о 10:00 на новому цвинтарі в Бучі.

Facebook Інелли Огнєвої

Facebook Інелли Огнєвої

Facebook Інелли Огнєвої

Facebook Інелли Огнєвої

Facebook Інелли Огнєвої

На її сторінці в соцмережі Facebook залишили безліч сумних коментарів.

"Інелла жила і творила для нас", "Вона була земним янголом. І зробила за своє коротке життя для людей більше, ніж будь-хто з нас", "Із цією втратою ніяк не змиритися", "Важко повірити. Її вірші сповнені любові до навколишнього світу і до людей, що оточують. Ця юна дівчина багатьом відкрила шлях до самовдосконалення", "Вічний біль. Янголи нас залишають", "Її називали "молодою Ліною Костенко", "Вона була найкращою серед нас", – написали небайдужі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Харкові померла відома волонтерка Тетяна Черкашина. Близькі та знайомі залишили безліч пам'ятних слів і знімків жінки.

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