Головна Новини
12 січня • оновлено в 23:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Раптом мир, а діти не готові": в мережі спливли показові фото з Криму

1.8т
Читати матеріал російською

У мережу потрапили показові фото кримських дітей, яких одягнули у військову форму.

Знімки були зроблені у Ялті. Про це нанапісала в своєму Twitter блогер Roksolana Today.

"Раптом мир, а діти не готові!" – підписала кадри вона.

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

twitter.com/KrimRt

Новини
"Путін хоче вихід в океан": з'явилася несподівана версія анексії Криму
У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

twitter.com/KrimRt

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

twitter.com/KrimRt

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

twitter.com/KrimRt

Також блогер поділилася посиланням на альбом в соцмережі "ВКонтакте" Геннадія Тихомирова, які повідомив, що кадри були зроблені 21 грудня 2019 року.

За його словами, це було відкриття двох спортивних залів Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ).

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму

У мережі спливли показові фото з Криму

vk.com/yalta.yunarmiya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт розкрив підступний план Кремля по Криму і "Новоросії".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
RoksolanaToday&Крым25% : "..Вокруг мир,а дети не готовы!" Вот в Донецке аллея Ангелов, 67 убитых Украиной детей! Это *вокруг мир*? А в Крыму *соседи* - на цис тская Украина! Вот дети и готовятся!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Kuksov Micha
Kuksov Micha
RoksolanaToday&Крым25% - агент ЦРУ! Нет ей веры!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги