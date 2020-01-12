"Раптом мир, а діти не готові": в мережі спливли показові фото з Криму

У мережу потрапили показові фото кримських дітей, яких одягнули у військову форму.

Знімки були зроблені у Ялті. Про це нанапісала в своєму Twitter блогер Roksolana Today.

"Раптом мир, а діти не готові!" – підписала кадри вона.

У мережі спливли показові фото з Криму twitter.com/KrimRt

У мережі спливли показові фото з Криму twitter.com/KrimRt

У мережі спливли показові фото з Криму twitter.com/KrimRt

У мережі спливли показові фото з Криму twitter.com/KrimRt

Також блогер поділилася посиланням на альбом в соцмережі "ВКонтакте" Геннадія Тихомирова, які повідомив, що кадри були зроблені 21 грудня 2019 року.

За його словами, це було відкриття двох спортивних залів Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ).

У мережі спливли показові фото з Криму vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму vk.com/yalta.yunarmiya

У мережі спливли показові фото з Криму vk.com/yalta.yunarmiya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт розкрив підступний план Кремля по Криму і "Новоросії".

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