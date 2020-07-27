Порошенко так и остается президентом?

Наталя Юсупова Суспільство 22:21, 27.07.2020

Судя по новостям и постам в фб, Порошенко так и остаётся президентом и главнокомандующим, потому как новость о том, что ПА улетел отдыхать в Турцию, является топовой.

Что там действующий делает – никого не интересует. Да и отдыхает он, больше, чем работает, а вот пятый не имеет право, потому что всю ответственность за страну несёт именно он, даже проиграв выборы. Улетел и оставил митинг под АП, без своего присутствия. Боже, как дальше жить??? Раньше кричали, что Порошенко всем платит, кто приходит на митинги, сегодня истерят, что бросил побратимов. Запутались в показаниях. Идиоты.

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