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Рано зраділи: стало відомо про прикрий інцидент з обміном полоненими

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Родичі українських військовополонених моряків, які приїхали до Києва в очікуванні їх можливого прибуття в Україну, повертаються додому.

Про це розповів батько полоненого Василя Сороки Віктор, передає "Громадське".

Чоловік повідомив, що з ними в Києві поспілкувалися особи, що мають відношення до процесу обміну і повідомили, що процес іще триває і, ймовірно, буде вирішений протягом наступного тижня.

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Апостроф

"Батькам сказали, що процес іде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам зателефонують і скажуть. Ще питання зіткнулося з тим, що президент повинен помилувати в'язнів наших тюрм. Ось як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде відомий час. Тоді день-два", – поділився Сорока.

Раніше з'явилася інформація, що затримка в обміні полоненими відбувається з вини української сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Службі безпеки України заявили про те, що обмін полоненими відбудеться не в п'ятницю, 30 серпня, як це очікувалося, а пізніше. В СБУ не назвали конкретну дату, але запевнили, що процес йде "планово".

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Shevchenko Sheva
Shevchenko Sheva
Никого х*йло не отпустит. Для него нарушать международные законы уставы, судебные решения - в порядке вещей. Вова живет по каким то своим законам и правилам
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семенов Александр
семенов Александр
очередная пэрэмога украинских СМИ над зравым смвслом
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Shevchenko Sheva
Shevchenko Sheva
семенов Александр, ты для начала научись писать без ошибок
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Милуй. Те!
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