Закінчення пандемії коронавірусу в Україні 8 червня, як обчислели вчені з Сінгапуру, малоймовірно.

"Я бачу, що дані, за якими це будувалося, досі неоднорідні, і я не впевнений, що ця оцінка надійна", – сказав в бліц-інтерв'ю ObozTV директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

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Він пояснив, що про дату піку пандемії можна буде говорити тільки в разі стабілізації зараження. Стійка тенденція до зниження цього показника повинна спостерігатися протягом 5-6 днів. У свою чергу, дата піку дозволить обчислити і дату закінчення пандемії.

Як розповів Паніотто, на відміну від вчених з Сінгапуру, які роблять прогнози на підставі SEIRS-моделей, він використовує регресійну модель. "Вона грунтується на тому, що поширення інфекції розвивається по так званій S-кривій", – розповів він.

Соціолог математично спростував прогноз щодо завершення епідемії COVID-19 в Україні

За словами Паніотто, з урахуванням оновлених даних станом на 19 квітня, відхилення фактичної швидкості поширення коронавіруснойї інфекції в Україні відрізняється від передбаченої ним всього на 4%. "Коли мій прогноз буде відхилятися на 5-7%, я знову його перерахую і зроблю більш точний", – повідомив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Володимиром Паніотто читайте на OBOZREVATEL ввечері 29 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з Сінгапуру озвучили прогноз, згідно з яким епідемія коронавірусу в Україні повинна закінчитися 8 червня 2020 року. У свою чергу, Володимир Паніотто запропонував власну модель прогнозування епідемії, яка станом на 26 квітня відрізнялася від фактичної лише на 1 особу.