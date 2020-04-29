Головна Новини
29 квітня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Соціолог математично спростував дату кінця епідемії COVID-19 в Україні

2.5т
Читати матеріал російською

Закінчення пандемії коронавірусу в Україні 8 червня, як обчислели вчені з Сінгапуру, малоймовірно.

"Я бачу, що дані, за якими це будувалося, досі неоднорідні, і я не впевнений, що ця оцінка надійна", – сказав в бліц-інтерв'ю ObozTV директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Він пояснив, що про дату піку пандемії можна буде говорити тільки в разі стабілізації зараження. Стійка тенденція до зниження цього показника повинна спостерігатися протягом 5-6 днів. У свою чергу, дата піку дозволить обчислити і дату закінчення пандемії.

Як розповів Паніотто, на відміну від вчених з Сінгапуру, які роблять прогнози на підставі SEIRS-моделей, він використовує регресійну модель. "Вона грунтується на тому, що поширення інфекції розвивається по так званій S-кривій", – розповів він.

Соціолог математично спростував прогноз щодо завершення епідемії COVID-19 в Україні

Соціолог математично спростував прогноз щодо завершення епідемії COVID-19 в Україні

За словами Паніотто, з урахуванням оновлених даних станом на 19 квітня, відхилення фактичної швидкості поширення коронавіруснойї інфекції в Україні відрізняється від передбаченої ним всього на 4%. "Коли мій прогноз буде відхилятися на 5-7%, я знову його перерахую і зроблю більш точний", – повідомив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Володимиром Паніотто читайте на OBOZREVATEL ввечері 29 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з Сінгапуру озвучили прогноз, згідно з яким епідемія коронавірусу в Україні повинна закінчитися 8 червня 2020 року. У свою чергу, Володимир Паніотто запропонував власну модель прогнозування епідемії, яка станом на 26 квітня відрізнялася від фактичної лише на 1 особу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV Коронавірус Ексклюзив
Особа
Володимир Паніотто
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • В Україні для лікування коронавірусу застосують нові ліки: як вони діють.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги