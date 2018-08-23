Отмечая 27-ю годовщину восстановления Независимости Украины, хочется коротко напомнить о ее ярких страницах истории, особенно ранней.

Во-первых, территория Украины (северная, центральная, западная), как и Польши, относится к землям, где первично сформировалось славянское сообщество, то есть это прародина всех славян. Первые серьезные признаки славянской государственности на нашей территории мы относим к 4-му веку н.э., а на неславянской части Украины (юг и юго-восток – степь) на протяжении двенадцати столетий, начиная с 8-го века до н.э., проживали ираноязычные племена (скифы, сарматы и др.), которые много ранее имели свои государственные объединения. После их разгрома пришедшими в третьем веке н.э. готами (германцы), а потом в четвертом веке н.э. и гуннами (тюрки), в украинские степи со временем начинают перебираться племена тюрков-кочевников (вначале печенеги, потом торки, и наконец половцы). А на севере, западе и центре Украины к 4-му веку н.э. сформировалось две огромные группы славянских племен – анты (центральная Украина) и склавины (северная правобережная и западная Украина).

На меже этих двух огромных славянских образований расцветает старейший и крупнейший славянский город - Киев, который стал своеобразным соединительным звеном между праукраинцами-склавинами и праукраинцами-антами, первой славянской столицей, так как главный город тоже автохтонных славян - поляков Гнезно развивается на 300 лет позже. Москву, что в переводе с финно-угорского значит "мутная вода", которая на семьсот лет моложе Киева, вообще не упоминаю - ибо она создана на неславянской территории, во времена, когда Киев уже был вторым по величине городом Европы.

По археологическим артефактам нам известно, что с 4-го века вышиванка уже стала главным атрибутом славянских объединений антов и склавинов, а с 5-го века Киев официально ведет свою более чем полутора тысячелетнюю историю. В это же время племена склавинов начинают массово мигрировать на территорию Чехии и Словакии, где теснят местных кельтов и создают новые славянские государственные союзы. Через сто лет уже анты стают мотором новой миграции, в этот раз на Балканы, где проживали иллиры и фракийцы. Выход антов был настолько массовым, что занимаемая ими в центре Украины территория сильно опустела и северную ее часть заполняют склавины, а южную тюрки-кочевники.

Массовый выход склавинов и антов в направлении Чехия-Словакия, а позже Балканы привел к сильному обезлюживанию северной, центральной и западной территории Украины и следующее славянское государственное объединения, но уже куда более высокого типа, формируется здесь только через два века – это Киевская Русь.

Киевская Русь просуществовала в единственной государственной форме с начала 9-го века до монголо-татарской навалы в середине 13-го ст., а потом еще до середины 14-го века на базе Галицко-Волынского княжества. В эти времена вокруг главного центра государства Киевской Руси проживали племена полян, северян, древлян, уличей, волынян, бужан, тиверцев, белых хорватов. Эти автохтонные славянские племена приняли участие в формировании титульного народа государства Киевская Русь – руссов, который политически и экономически объединился вокруг Киева, а позже на рубеже 18-19 века получает название украинцы.

Во времена своего развития Киевская Русь простиралась от Черного моря на юге до Балтийского моря на севере, и от реки Сан на западе до верховий Волги и Дона на востоке. По форме и сути это была империя с центром в Киеве. Государствообразующий народ – руссы, плюс покоренные народы – финно-угры, балты и славянские племена, пришедшие из Польши (словене, кривичи и полочане из Поморской части, вятичи и радимичи из восточной Польши).

Провозглашение Москвой, после навалы монголов, северо-восточных (финно-угорских) окраин Киевской Руси, ставших вассалами Золотой Орды, Великой Русью, а территории Киева, Чернигова, Галича - окраинами или Малой Русью не выдерживает никакой критики. Захват Россией большей части территории Украины в 18-м веке и название ее Малороссией со стороны финно-угорского по сути Петербурга (территория племени ижора), тоже было попыткой нивелировать главенствующую роль Киева и славянских племен вокруг него в создании и эффективном функционировании одного из крупнейших и влиятельнейших государств средневековой Европы – Киевской Руси.

Новини Як український князь переміг першого московита

Напомню, что жители столицы Киевской Руси, а также регионов, которые впоследствии будут считаться украинскими, население Московского княжества не называли руссами, а исключительно московитами. Позже, когда была провозглашена Российская империя московитов стали называть россиянами. Самоназвание в виде прилагательного "русский" приблизительно с конца 10-го века формируется на платформе финно-угорской среды (меря, мордва, чудь, весь, черемисы, водь, мурома, мещера, пермь) и славянского племени вятичей (по происхождению из Польши), которое приходит в регион Москвы-реки в 9-м веке. Дважды вятичи и местные финно-угры поднимали восстание против руссов, считая их пришельцами-завоевателями. Однако этот регион был все-таки покорен Киевом и начал платить подати. Со временем вятичи и финно-угры начинают позиционировать себя как русские, то есть, живущие с руссами, их подданные. Поэтому присваивание права преемственности Киевской Руси ее северо-восточной частью, далекой от Киева, который был центром государственности, ее головой и мозгом, по меньшей мере, некорректно. И уж вовсе фантасмагорично звучит объявление Киева окраиной : наверное, из-за его удаленности от самих финно-угров и вятичей. Это напоминает историко-антропологический каламбур - когда хвост государственного организма называет голову хвостом, а себя головой.

В административно-территориальном смысле полностью финно-угорскими княжествами Киевской Руси были Владимирское и Ростово-Суздальское (включая Москву) княжества, а также Муромское и Рязанское. Новгородская земля, хотя по форме была славянской, но по сути финно-угорской, так как племена словен из поморской Польши сюда приходят лишь в 8-м веке, где столетиями жили финноговорящие народы.

Сын основателя Москвы Юрия Долгорукого – князь Андрей объединил Владимирское и Ростово-Суздальское княжества в одно. В 1169 г. как Владимиро-Суздальский князь - Андрей, не монголо-татары, не крымский хан, впервые полностью сжигает Киев, как сигнал финно-угров и вятичей о непризнании верховенства киевлян-руссов над русскими. В 1173 г. тот же Андрей (сын русса из династии Мономаховичей и половецкой княжны) предпринимает второй поход на Киев вместе с финно-уграми Рязани, Мурома и Новгорода, но терпит поражение. В связи с этим и другими военными неудачами в 1174 г. местная некрещеная финно-угорская элита (боярин Кучка : с финно-угорского – "короткий") его убивает. В 18-м веке князя Андрея Российская православная церковь канонизирует как Боголюбского, но для киевлян-руссов (украинцев) он остался в памяти как богохульник и убийца, так как в своем неистовстве перенести центр государства и Киевской митрополии во Владимир, он сжег не только половину "матери городов русских", но и несколько церквей во время погрома 1169 г., укравши святую икону Богоматери, написанную еще евангелистом Лукой, и привезенную в Киев из Константинополя.

После падения Киевской Руси под ударами монголо-татар ее центр перемещается не на финно-угорский северо-восток, как утверждает московско-петербургская историография, а на исконно славянский запад – Галицко-Волынское княжество. Оно тоже пострадало от нашествия монголов, но будучи далеко от Орды быстро восстановилось, и в 1253 г. князь Данило Романович, будучи правопреемником Киевского князя, получает от Папы Римского корону, как король Русского королевства, которое просуществовало сто лет. Таким образом, праукраинская государственность длилась с четвертого до средины четырнадцатого веков – 1000 лет : от создания племенных союзов антов и склавинов до падения Киевской Руси – впоследствии Русского королевства. Это были славные 1000 лет доминации в центрально-восточной Европе Киева и славянских союзов, которые к нему тяготели и переросли в украинскую нацию, имеющую очень богатую и самую древнюю историю государственности среди всех славянских народов.