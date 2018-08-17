"Рани по всьому тілу": чому одесит облив дитину кислотою

Чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопчика в Одесі, посадили під цілодобовий домашній арешт. За словами сусідів, він психічно здоровий.

Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі Одеської поліції. Потерпілий підліток зараз знаходиться в Одеській клінічній лікарні.

Відзначається, що інцидент стався у вівторок, 14 серпня, на Французькому бульварі в Одесі. Двоє хлопчиків Саша і Герман гуляли ввечері у дворі. Потім вони підійшли до будинку і почали там голосно розмовляти. На першому поверсі живе 50-річний чоловік. А хлопчаки з інших дворів часто дражнили і ображали чоловіка. На цей раз він хлюпнув в дітей сірчаною кислотою. Рідина потрапила на 12-річного Сашу. Тепер у хлопчика рани на обличчі, шиї, грудях.

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У лікарні розповіли нам, що ні очі, ні слизові дитини не постраждали. Але сама кислота може залишити глибокі шрами. Остаточно результат буде ясний пізніше, коли рани зійдуть.

Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Як раніше спільно OBOZREVATEL, недавно в Херсоні облили кислотою відому активістку Катерину Гандзюк, яка є керуючою справами міської ради.