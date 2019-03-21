"Рана ниє постійно": Цимбалюк яскраво поставив на місце російську журналістку через Україну

Незалежно від активності висвітлення теми України російськими пропагандистами, наша країна постійно продовжує страждати через збройну агресію Кремля.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк під час дискусії з ведучою ефіру радіо "Ехо Москви", яким він поділився в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія взагалі намагається робити вигляд, що нічого не відбувається. Але повірте, український погляд інший. Тут (в Росії. — Ред.) можна рубильником регулювати: додати України, додати Сирії. А у нас ця рана ниє постійно, нон-стоп", — обурився він.

Його слова спровокували обурення у росіянки, і вона спробувала звинуватити Україну в необ'єктивному висвітленні позиції її країни.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Але не можна не говорити і про те, що з вашого боку нерви теж настільки оголені, що і з ваших екранів теж Бог знає що про Росію", — сказала ведуча радіоефіру.

Однак Цимбалюк влучно відповів на її претензії, давши зрозуміти, що жодна цивілізована країна в світі не сумнівається в тому, що Росія повинна нести відповідальність за свої військові злочини.

"А що у нас неправильно говорять? Що Росія — країна-окупант? А чому це не так? Так вважають усі. Хтось визнав окупацію Криму? Я не знаю. Сирія і Венесуела — у них особливе становище. Ми на них навіть не ображені", — яскраво підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення потужним виступом. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Отже, Путін не має жодних шансів на політичну перемогу в Україні.

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