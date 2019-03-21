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"Рана ниє постійно": Цимбалюк яскраво поставив на місце російську журналістку через Україну

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Незалежно від активності висвітлення теми України російськими пропагандистами, наша країна постійно продовжує страждати через збройну агресію Кремля.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк під час дискусії з ведучою ефіру радіо "Ехо Москви", яким він поділився в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія взагалі намагається робити вигляд, що нічого не відбувається. Але повірте, український погляд інший. Тут (в Росії. — Ред.) можна рубильником регулювати: додати України, додати Сирії. А у нас ця рана ниє постійно, нон-стоп", — обурився він.

Його слова спровокували обурення у росіянки, і вона спробувала звинуватити Україну в необ'єктивному висвітленні позиції її країни.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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"Але не можна не говорити і про те, що з вашого боку нерви теж настільки оголені, що і з ваших екранів теж Бог знає що про Росію", — сказала ведуча радіоефіру.

Однак Цимбалюк влучно відповів на її претензії, давши зрозуміти, що жодна цивілізована країна в світі не сумнівається в тому, що Росія повинна нести відповідальність за свої військові злочини.

"А що у нас неправильно говорять? Що Росія — країна-окупант? А чому це не так? Так вважають усі. Хтось визнав окупацію Криму? Я не знаю. Сирія і Венесуела — у них особливе становище. Ми на них навіть не ображені", — яскраво підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення потужним виступом. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Отже, Путін не має жодних шансів на політичну перемогу в Україні.

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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