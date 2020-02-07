"Ракова пухлина": з'явилися подробиці стрілянини в Мукачевому

Активіст Сергій Самиляк з Мукачевого, де сьогодні трапилася стрілянина, розповів, що в місті фактично криміногенна катастрофа.

Як він пояснив у коментарі OBOZREVATEL, в момент нападу він перебував на прийомі у керівництва поліції міста. Він був на місці практично відразу ж через кілька хвилин після вистрелів.

"У нас в місті сьогодні відбувається повна криміногенна катастрофа. Сьогодні міський голова терміново зібрав сесію міськради, де одноголосно проголосували за звернення до президента, щоб він втрутився в те, що відбувається. Те, що трапилося сьогодні, накопичувалося роками. І причина тому – повна бездіяльність правоохоронних органів . Сьогодні в місті – ракова пухлина, і цій пухлині дали розростися саме керівники правоохоронних органів. І врятувати ситуацію може тільки повна зміна керівництва", – впевнений активіст.

Місце стрілянини в Мукачево

Наркотики можна купити на кожному розі, каже мукачевець. Також силові структури добре знають, де продається зброя, розташовані схрони з арсеналами боєприпасів тощо.

"Я попереджав усіх про те, що далі буде тільки гірше. Сьогодні у нас в місті діє п'ять бандитських угруповань. Вони пов'язані з незаконною контрабандою сигарет, які переправляють через річку, це торгівля наркотиками. І припускаю, що між цими групами сьогодні трапилася така серйозна заруба", – пояснив активіст.

За його словами, стрілянина трапилася в районі річки Латериця, практично поруч із дитячим садком. Активіст каже, що дуже пощастило, що діти зараз перебувають на карантині. Також зовсім неподалік розташований спортивний клуб.

"Ситуація дуже важка, зброї на руках багато, а буквально за останні 20 днів місто взагалі накрила хвиля злочинів. Була стрільба з гранатометів, кидали гранати, крали машини, а потім повертали за викуп. У місто ввели Національну гвардію, і за 10 днів вона вже вилучила стільки наркотиків, що неможливо передати", – уточнив Самиляк.

"справді, стріляли в Артура Пашкуляка, якого називають організатором одного з п'яти бандитських угруповань міста. Пашкуляк з охоронцем перебували там не одні, вони цієї миті були на декількох автомобілях. Артура з пораненням в плечі зараз оперують в Ужгороді, а охоронцю, у якого поранення в ногу, надають допомогу в лікарні Мукачевого", – розповів громадський активіст.

Він пояснив, що наразі залишився єдиним у місті, хто відкрито бореться з бандитами. Тому погрози отримує практично щодня. Зокрема й від дуже впливових людей. Наприклад, один із бандитів, що його побили, – рідний брат обласного депутата від "Опозиційної платформи – За життя".

Зараз активісту надали держохорону. Але після сьогоднішнього інциденту йому доведеться вивезти сім'ю подалі з міста. Адже буквально днями невідомі спалили автомобіль, що належить його родині – він палав прямо під вікнами, де спали двоє маленьких дітей.

"Брат політика скоїв розбій, побив людину – той потрапив до лікарні з переломом. А брат депутат ще й украв його автомобіль. 17 днів ніяка правоохоронна система на це не реагувала. Ні поліція, ні прокуратура, ні СБУ. І коли я порушив це питання, тобто звернувся в правоохоронні органи, то відразу ж в сторону моєї родини полетіли погрози. Мені чітко сказали, щоб я беріг своє майно і здоров'я своїх дітей, якщо не захочу домовлятися", – уточнив активіст.

Нагадаємо, що перестрілка в Мукачевому трапилася вдень 7 лютого. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом. Пашкуляка з пораненням в плече доставили в ужгородську клініку. Його охоронець з важким пораненням перебуває в мукачівській лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мукачевому три співробітники патрульної поліції нібито незаконно зупинили автомобіль й побили водія, його дружину й тестя.

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