Ракети "Нептун" розмістять на узбережжі Чорного та Азовського морів

У регіонах України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів, будуть розташовані три дивізіони комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360МЦ "Нептун".

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, пише "АрміяInform". За словами контрадмірала, ці дивізіони будуть сформовані уже у 2021 році.

"Наказом Міністерства оборони України на озброєння ВМС України прийнято береговий ракетний комплекс "Нептун". Наступного року ми сформуємо три дивізіони, які будуть озброєні цим комплексом. Плануємо розмістити ці дивізіони у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів", – зазначив він.

"Ба більше, одразу після їхнього встановлення плануємо поставити на бойове чергування одну з батарей комплексу "Нептун", яка приступить до виконання завдань за призначенням", – додав Неїжпапа.

Дивізіони "Нептунів" розташують на узбережжях Чорного та Азовського морів "АрміяInform"

За словами керівника флоту, ця ракетна зброя є дуже ефективною та високоточною. Крім того, він охарактеризував її як справжній прорив у ракетобудуванні України.

"Дуже мало країн світу мають технологічні потужності щодо виробництва власних крилатих ракет. Я дуже радий, що Україна знаходиться в когорті тих держав, які здатні виробляти високоточну ракетну зброю. Комплекс "Нептун" добре продемонстрував свої бойові можливості на державних випробуваннях, які проходили на полігоні "Алібей", – наголосив Неїжпапа.

Контрадмірал розповів, що ракети успішно вражають кілька цілей одночасно, при цьому відстань до надводних цілей різна, як і сама дистанція між цими цілями.

Наприклад, ракети знищили першу ціль, яка була на відстані 85 кілометрів, а друга – до 110 кілометрів. Відстань між ними становила понад 20 кілометрів.

Характеристики комплексу "Нептун" "АрміяInform"

Особливої уваги заслуговують і потужні тактико-технічні характеристики "Нептуна". Наприклад дальність пуску ракети – до 280 км, чого цілком достатньо для дієвого стримування агресивних дій противника на морі.

Крім того, швидкість польоту ракети становить до 1000 км/год, при цьому під час руху ракета може кілька разів самостійно змінювати свій польотний шлях. Також варто додати, що кожна ракета оснащена головкою самонаведення, яка має надвисокі кути огляду, стійка до радіолокаційних завад противника, що необхідно для проходження систем радіолокаційної боротьби кораблів противника.

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