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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Как же это здорово - не быть мишенью

5.3тЧитати новину російською

Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят. Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали. А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет.

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По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни.

Хожу. Улыбаюсь. Хорошо, б*я. Довооольный...

Поспать бы еще.

Устал я чота/

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Автор
Аркадій БабченкоАркадій Бабченко
Джерело
Джерело:Facebook Аркадия Бабченко
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