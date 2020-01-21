Рак неоперабельний і агресивний: з'явилася інформація про стан комбата "Червня"

Пухлина, яку виявили у заступника командира УДА, командира 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрія "Червня" Гергерта, виявилася неоперабельною.

Пост із заявою військового опублікував лідер Національного руху "ДІЯ" Дмитро Ярош на своїй сторінці у Faceboоk. Тепер бійцеві належить пройти важкий курс хіміотерапії.

"Оперувати не можна, тільки жорстка хімія. Рак агресивний, зараз ще будуть вшивати спеціальний порт у вену в ключиці. Після кількох курсів хімії у нас, додатково препарати з імунопідтримки, які можна давати і за кордоном за їхніми методиками. Починаю в Україні", – процитував Ярош Гергерта.

З'явилася інформація про стан комбата "Червня" 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у комбата "Червня" виявили рак шлунку, він був госпіталізований і готувався до операції.

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