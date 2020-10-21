Я не прихильник "святкування" Дня будь-яких захворювань, в тому числі і Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози.

І ось чому. Рак грудей - проблема нагальна, і недостатньо просто один раз на рік згадати про неї. Цим питанням необхідно займатися з повною віддачею 24/7. Саме так працює Благодійний фонд "Квітна" і має хороші результати.

Сьогодні в Україні кожна жінка може пройти мамологічні обстеження в державних клініках і онкоцентру безкоштовно. Це стало можливим завдяки колаборації лікарів, МОЗ та громадських організацій. Проекти "Квітни" мотивували і підштовхнули багатьох фахівців до реалізації державної програми обстежень.

Ми допомогли багатьом жінкам подолати психологічний бар'єр щодо обстежень у мамолога. За словами столичних маммологов, кожна восьма киянка вперше приходить на обстеження грудей, побачивши соціальну рекламу "Квітни". Всього Фонд розмістив понад 30 000 інформаційних матеріалів.

Для порятунку життів тисяч хворих на рак грудей жінок, Фонд закупив обладнання та хірургічні інструменти в відділення пухлин грудної залози Національного інституту раку на суму 361 550 грн. Адресно ми допомогли вісімнадцяти підопічним.

Також ми заснували Вечір вшанування маммологов, оскільки цінуємо їхній внесок в одужання жінок з РМЗ. На жаль, через всесвітньої пандемії COVID-19 в цьому році Фонд привітав лікарів онлайн.

Але, з іншого боку, пандемія звернула нашу увагу на важливість захисту і підтримки життєдіяльності онкохворих під час спалахів епідемій. Щоб забезпечити НДР апаратами ШВЛ "Квітна" проводить збір коштів на ремонт 12 наявних в інституті апаратів і вже закупила частина необхідних запчастин.

Нам довіряють. Спонсори самі знаходять Фонд і пропонують співпрацю. Найбільші рекламні агентства розробляють соціальні кампанії для нас. Знаменитості усвідомлено беруть участь в наших проектах. Це показник хорошої репутації Фонду, а також зрілості суспільства і бізнесу.

Серед найближчих наших цілей – одна кнопка для благодійності в банках, щоб не доводилося вводити 28 цифр для перерахування 5-1000 грн.

Ми хочемо, щоб страхування здоров'я стало нормою для українців. 8 гривень в день, витрачених на страховку, забезпечать кожній жінці повне лікування від раку грудей в разі потреби. Це світовий досвід, і нам потрібно впровадити його в Україні.

Культура благодійності – те, в чому ми бачимо майбутнє. 5-20% від зарплати відправити на допомогу тим, хто цього потребує – здорова звичка розвиненого суспільства.

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