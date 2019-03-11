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"Рай імені Путіна": в Криму влаштували свято за канонами "русского міра"

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У Севастополі в анексованому Криму окупанти влаштували розлютили жителів святкуванням Масляної.

Підтверджуючі фото опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, особливу увагу привернула арка на святковому вході, яку вінчав напис "Ворота щастя". "В рай ім. Путіна?" – з подивом написала блогер.

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"Рай імені Путіна": в Криму влаштували свято за канонами "русского міра"

Twitter RoksolanaToday&Крим

На інших кадрах показано, як діти вправляються у стрільбі з лука по цілі, біля якої намальовані традиційні російські символи. "Молодець дівчинка в червоному. Навчається розстрілювати матрьошки і балалайки ще до деокупації", – відреагували в мережі.

"Рай імені Путіна": в Криму влаштували свято за канонами "русского міра"

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Рай імені Путіна": в Криму влаштували свято за канонами "русского міра"

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Рай імені Путіна": в Криму влаштували свято за канонами "русского міра"

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Рай імені Путіна": в Криму влаштували свято за канонами "русского міра"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму влаштували проросійську провокацію з Шевченком.

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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