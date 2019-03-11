"Рай імені Путіна": в Криму влаштували свято за канонами "русского міра"

У Севастополі в анексованому Криму окупанти влаштували розлютили жителів святкуванням Масляної.
Підтверджуючі фото опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, особливу увагу привернула арка на святковому вході, яку вінчав напис "Ворота щастя". "В рай ім. Путіна?" – з подивом написала блогер.
Twitter RoksolanaToday&Крим
На інших кадрах показано, як діти вправляються у стрільбі з лука по цілі, біля якої намальовані традиційні російські символи. "Молодець дівчинка в червоному. Навчається розстрілювати матрьошки і балалайки ще до деокупації", – відреагували в мережі.
Twitter RoksolanaToday&Крим
Twitter RoksolanaToday&Крим
Twitter RoksolanaToday&Крим
Севастополь- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 10 березня 2019 р
У рай ім.путіна? pic.twitter.com/0xDq3zVrl0
Севастополь замаслянілся pic.twitter.com/5y1Rw1PHsR- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 10 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму влаштували проросійську провокацію з Шевченком.
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