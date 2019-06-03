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/Суспільство

Рахунок на сотні: рятувальники озвучили кількість потонулих в Україні

1.1тЧитати матеріал російською

В Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.

Як заявили в прес-службі ГСЧС, найпоширенішою причиною утоплення є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і переоцінка власних можливостей.

За даними рятувальників, тільки протягом 30 травня загинули 5 осіб.

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Тонуть люди

Тонуть люди

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликали дотримуватися елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати і купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати в незнайомих місцях, не залишати дітей без нагляду і не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві озера і річки.

Також у відомстві закликають не запливати далеко і ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений в своїх силах; не заходить у воду в стані алкогольного сп'яніння; не виходити в плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з одним на 500 гривень.

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Місце
Україна
Тег
ГосЧС
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Как всегда. Ни одного глумливого коммента со стороны русских. Вот этим мы и отличаемся от братьев наших меньших - кукраинцев.
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