Рахунок на сотні осіб: Супрун забила на сполох через масові смерті на воді

Тільки за минулі вихідні на водоймах в Україні загинули 42 людини. Всього з початку 2019 року потонули 583 людини, серед них – 63 дітей.

Таку статистику в своєму Facebook навела в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, нагадавши про те, що плавання може бути дуже небезпечним.

Отже, в. о. міністра зазначила, що для безпечного відпочинку біля водойм необхідно дотримуватися таких правил:

Уляна Супрун Facebook Уляни Супрун

вибирати для відпочинку та плавання обладнані пляжі.

купатися, поки на вулиці світло

безпечна для плавання температура води не нижче +17 С, повітря - не нижче +20

плавати в водоймі не більше 20 хвилин, час плавання збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин.

не пірнати в незнайомих місцях

не запливати за кордон купання в акваторії, огороджений буйками

не плавати наодинці, якщо ви не впевнені в своїх силах

бути обережними під час водних ігор – ті, що пов'язані з пірнанням, захопленнями і підтопленням дуже небезпечні

стежити за штормовими попередженнями

не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу

не плавати стані алкогольного сп'яніння

старатися не ковтати воду

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Супрун зазначила, що про безпеку дітей біля води також необхідно подбати: не залишати їх без нагляду біля води і не дозволяти їм самостійно заходити в воду, навіть якщо дитина вміє плавати.

Якщо уникнути НП не вдалося, Супрун розповіла про правила надання першої допомоги:

доставити потерпілого до берега і викликати екстрену допомогу - 103.

очистити ротову порожнину потерпілого від піску і водоростей і перевернути так, щоб вода витекла з верхніх дихальних шляхів (дітей в таких випадках тримають за ноги, головою вниз).

якщо людина не дихає, починати штучне дихання.

якщо відсутня серцебиття, робити непрямий масаж серця.

коли потерпілий прийшов до тями, його треба зігріти.

обов'язково дочекатися медиків, оскільки можуть виникнути ускладнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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