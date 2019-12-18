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18 грудня • оновлено в 10:06
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Рахунок на мільйони: у Кабміні назвали величезну цифру мігрантів з України

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З 2010 року за кордон з України виїхали чотири мільйони її громадян. При цьому темпи відтоку населення постійно ростуть, адже міграція носить циклічний характер.

Таку статистику та інфографіку оприлюднив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

"Виняток – у 2014 році. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях. Те, що мене здивувало. Безвіз суттєво не вплинув на підсумкові цифри міграції та сальдо. Я це пояснюю тим, що трапився перерозподіл – люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно) і більше – в Європу", – написав урядовець.

Міграція з України

Міграція з України

"Новое время"

Новини
Трудова міграція з України набула ще більших масштабів: що трапилось

Підсумовуючи, він зазначив, що уряд буде робити все можливе, щоб національна економіка зростала швидше і в українських громадян було менше приводів виїжджати з дому.

Статистика міграції з України

Статистика міграції з України

Telegram-канал Дмитра Дубілета

Як повідомляв OBOZREVATEL, трудові мігранти за 10 місяців 2019 року відправили в Україну 9,7 мільярда доларів. При цьому Національний банк очікує суттєве збільшення надходжень до кінця року.

А у дослідженні, проведеному на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції, йдеться, що близько 65% постраждалих від торгівлі людьми українців (за три останні роки) потрапляють у трудове рабство в Росії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Трудова міграція з України
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Александров Сергей
Александров Сергей
Обычно у нас на фирме хох-ляцкие свиньи-гастеры на зиму уезжали с объектов и возвращались в свой хлев. А в этом году почти никто не уехал. Соглашаются работать за половину летней зарплаты.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Приматы развалили страну, чтоб люди могли больше ездить Европу, чем в Россию. Что ж, вполне себе хорошее настроение начинаем) Белым господам нужны были белые послушные рабы за недорого. Ведь арабы и негры там предпочитают не работать и получать пособия. А укроиньцы работают там за недорого, чтоб поддерживать ЕС, чтоб арабы и негры могли там не работать и получать пособия. Героям Слава!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Яка несподиванка! За це стоял Муйдан? По опросам, до 70% украинцев мечтают или планируют оттуда свалить. Как это патриотично- сдрыснуть с родины Христа и Будды и любить гарну Украину из-за забугорье! Настоящие поцриоты!
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