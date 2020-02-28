Рахунки "Суспільного" арештовані, Євробачення для України опинилося під загрозою

Міністерство юстиції наклало арешт на рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії України "Суспільне" за борги перед АТ "Євроньюз".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба суспільного мовника.

"Постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року і від 20 лютого 2020 року №61321781 було накладено арешт на кошти, наявні на рахунках Суспільного мовника", – йдеться в повідомленні.

Так, з "Суспільного" вимагають стягнути борг в розмірі 10 млн 591 тисяч 224 євро 48 центів і 73 080 грн судового збору на користь "Євроньюз".

Глава НСТУ Зураб Аласанія в Facebook повідомив передісторію виникнення такого величезного боргу.

"У 2010 році Кабмін Миколи Азарова створив україномовну версію міжнародного каналу "Євроньюз". Договір був укладений на шість років. За договором виплати становили: одноразово 8,5 млн євро і 5,2 млн євро щороку. У 2010, 2011, 2012 і перше півріччя 2013 року сплати проводилися. У другому півріччі 2013 сплати припинилися. у 2014 році змінилося керівництво НСТУ. Численні звернення НСТУ в новий уряд щодо сплати боргу до результату не привели. Ні в 2014 році, ні в 2015 році кошти з держбюджету не виділялися. У 2015 році договір був розірваний. Борг на той момент склав 10,5 млн євро", – пояснив він.

"Суспільне" Скриншот

Аласанія пояснив, що створене в 2017 році "Суспільне" отримало цей борг у спадок.

"Рахункова палата в своєму рішенні № 1-4 від 11.08.2015 наголошувала на необхідності погашення Кабінетом Міністрів України фінансових зобов'язань НСТУ перед АТ "Євроньюз", щоб уникнути банкрутства майбутнього ПАТ "НСТУ". Але Кабмін на рекомендації не звернув уваги так само, як і на численні звернення самого НСТУ", – акцентував він.

В результаті "Євроньюз" подало судові позови проти НСТУ на території України, а також на території Швейцарії, де за позовом "Євроньюз" були "заморожені" гроші в швейцарському банку в розмірі 15 млн євро. Їх там розмістила Україна як гарантія проведення в країні конкурсу Євробачення в 2017 році.

Аласанія попередив, що через блокування рахунків під загрозою зриву опинилася трансляція Олімпіади-2020 і забезпечення участі України в Євробаченні-2020. На його думку, держава повинна погасити заборгованість НСТУ, щоб мовник міг продовжити роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше профспілка Національної громадської телерадіокомпанії України повідомила про факти зловживань з боку Зураба Аласанії.

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