Радянська меблі і червоні килими: батьки Зеленського показали своє житло

Журналісти побували у квартирі батьків президента України Володимира Зеленського у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Знімки, на яких видно, як живе подружжя, оприлюднило видання Tengrinews.kz. Олександр і Римма Зеленські не люблять дорогих речей і відкидають усі пропозиції сина переїхати до Києва. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, їхня чотирикімнатна квартира у старому радянському будинку виявилася скромною, але затишною. Інтер'єр складається з радянських меблів і нечисленної техніки. Скрізь переважає улюблений колір мами президента України — червоний.

Римма і Олександр Зеленські Tengrinews.kz

За словами батька глави держави, ніхто їх із дружиною не охороняє, хоча така пропозиція надходила від їхнього сина. На запитання, чи буде проводитися у будинку і в місті ремонт, Олександр Зеленський відповів, що оновлення потрібні всій Україні, а лише для них старання не потрібні.

Він досі продовжує працювати професором інформатики у Криворізькому економічному інституті.

За його словами, президент кілька разів кликав батьків переїхати до Києва, однак вони відмовилися, як зазвичай відмовляються від дорогих подарунків.

"Воюють наші діти. Не хочеться, розумієте? Мир потрібен. Ну, коли він говорить "агресор" про Росію, мені не подобається таке слово. Але я тонкощів не знаю, може, це так треба... Але він дуже спрямований на мир був, мирне вирішення. Це я знаю чітко", — пояснив батько Зеленського.

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, батьки Зеленського були проти того, щоб він балотувався на посаду глави держави. За їхніми словами, він самостійно прийняв таке рішення.

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