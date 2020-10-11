Уже, чесно кажучи, набридло читати коментарі любителів СРСР про те, що всі роки існування Союзу громадяни цієї країни жили заможно і привільно, товарів в магазинах було вдосталь, а потім Союз розпався і люди почали харчуватися за талонами, які нормували відпустку товарів в магазинах. На доказ цієї теорії зазвичай призводять фотознімки талонів 1992 року, переможно вигукуючи - "бачите? Ось воно! Тільки розпався СРСР, як тут же почалося!".

Насправді талони 1992 року - це хвіст величезної комети, голова якої знаходиться в 1917 році - тому що практично всі роки існування СРСР (з невеликими перервами) існували ті або інші талони. Талон книжки початку дев'яностих це лише мала частина цієї системи - яка дива закінчилася з початком в колишньому СРСР нормальних реформ, і, до 1993 (місцями до 1994 му) від талонів / купонів не залишилося і слідів - правда, про це фанати СРСР чомусь згадувати не люблять, пише популярний білоруський блогер Максим Мирович в Facebook..

Отже, в сьогоднішньому пості ми подивимося, як СРСР практично всі роки свого існування жив за талонами. Заходьте під кат, там цікаво.

Звідки взялися талони?

Для початку трохи про те, що взагалі таке талони і звідки вони взялися. Всі роки існування СРСР (за винятком короткого періоду НЕПу) в цій країні була планова економіка - це значить, що економікою управляли бюрократи в ручному режимі. У радянській економіці було безліч і інших проблем (на кшталт низької продуктивності праці і незацікавленості людей в його результатах), але в сьогоднішньому пості нас цікавить тільки це.

Як неважко здогадатися - товарів в цій "планової економіки" на всіх не вистачало, причому не вистачало з різних причин - в якихось сферах було перевиробництво, але через відсутність попиту або через проблеми з логістикою товар лежав на складах, в інших сферах був, навпаки, дефіцит - через що рідко з'являються товари тут же зміталися покупцями в подвійному і потрійному розмірі. До речі, така економічна модель часто ставала предметом сатири (коли це стало можна, вже в пост-сталінські роки) - заради інтересу подивіться радянські кіножурналах "Фітіль" 1960-80-х років - вони все зняті або про пригоди радянських алкоголіків, або про товарний дефіцит і торгівлю.

Для хоча б якийсь регуляції попиту і пропозиції в такий спочатку провальною системі, радянський уряд вирішив піклуватися про права людини, відкрити кордони і створити вільну економіку ввести карткову систему. Радянські картки були таким собі аналогом грошей, без яких не можна було купити товари, і які строго обмежували норми відпуску товарів в одні руки.

А тепер давайте подивимося на радянські картки різних років.

Радянська життя по талонах.

02. Почнемо, мабуть, з теплого і лампового 1918 року, коли половина країни лежала з черевним тифом паровоз, що збирався зупинитися в Комуні, ще тільки розводив свої пари. У квартирі над професором Преображенським Швондер вже затягував свою пісню про суворі роки, а громадяни новоспеченого радянської держави побачили картки.

Лист з цими картками регулював норми відпустки гасу і мила восени 1918 року. Що цікаво - текст набраний ще за правилами дореволюційної орфографії - з ятями, твердими знаками на кінцях іменників чоловічого роду і буквою "i".

03. Теж 1918 рік, картка на хліб.

04. Ось приблизно той же час, 1919 рік, картка-талон милостиво дозволяє своєму власникові придбати одну пару взуття. Видана Народним комісаріатом продовольства, відділом постачання міста Астрахані.

05. Ну добре, скажете ви, в 1918-1919 роках йшла так звана "Громадянська війна", але далі-то мало стати краще? У двадцяті роки мабуть всі магазини вже ломилися від товарів і благ, що принесла Велика Жовтнева Соціалістична Революція? Ні, поки що не ломилися - ось фото хлібно-продуктової картки 1920:

06. А це теж продовольча картка 1920 року, але дитяча. Зверстаний ще з зворушливими дореволюційними завитками і шрифтами, і від цього, мабуть, ще більш страшна.

07. До речі, якщо ви думаєте, що по цій картці дітям роздавали цукерки і найсмачніше в світі радянських морозиво - то ви сильно помиляєтеся. Ось так виглядає її зворотна сторона - практчно все займає одне слово "хліб".

08. Так, добре! 1920 рік недалеко пішов від 1918-го але далі-то вже точно стало краще? Всіх буржуїв вбили, вислали філософів на пароплаві в загниваючу Америку, ось тепер-то потечуть кисільні береги і молочні ріки, так?

Ні. На фото - "книжка МОСПО" 1928 року, на фото сторінка з талонами на хліб. І це не де-небудь в провінції, а в Москві - на одинадцятому році "великої революції" країна регулювала продаж кількості хліба в одні руки.

09. А ось талони 1925 року, так званий "товарний ордер" - який по суті "дозволяє" вам купити промислових товарів на ту чи іншу суму. Особливо смішно виглядає на малюнку будиночок з прапором і написом "Ц.Р.К.". Так і хочеться підписати - "Бл*дский цирк вогнів не гасить".

10. Добре, добре, стопе! Далі адже прийшов до влади великий меліоратор і мовознавець - ну при ньому-то вже ж точно стало добре? На фото - талони травня 1933 року під назвою "огорожі карта". Всі радянські роки талони маскували під різними назвами, на зразок "забірної карти", "товарного ордера" або навіть "запрошення на покупку" або "картки замовлення" - що по було просто різним назвою все тих же талонів, адже насправді ніхто нічого не замовляли і ніхто нікого нікуди не запрошував - ці папірці просто унормувати відпустку товарів в одні руки.

11. Що цікаво - відпуск товарів обмежувався не лише в госурадственних магазинах, але і на ринках. На фото - так звані "базарні картки", власник яких мав право купити товару на 50 копійок.

12. Що ще цікаво - ця система постійно давала збої, і її доводилося регулювати в "ручному режимі". На фото - зворотна сторона бланків з талонами тридцятих років, їх використовували як бланки для документоа з видачі товарів громадянам "за наказом начальства". "Відпустити оди кіло цукру за готівковий розрахунок". "Видати хворому манної крупи 3 кг" ...

13. Талони військових років. Ну, тут зрозуміло - країна воює, всі справи. На снімнке нижче - картка на м'ясо, рибу, крупу і макаронні вироби, видана на жовтень 1944 року.

14. Ну після війни-то точно стало краще, талони повинні були пропасти? Ні, вони теж були, на фото - талони на цукор 1950 року.

15. Може, хоча б з промтоварами стало краще? На фото - талони на промтовари, видані в усі те ж 1950-му році.

16. Талони було пропали в шістдесяті роки, але вже в сімдесяті стали знову повертатися - за Брежнєва почали знову вводитися талони на м'ясо, вершкове масло і цукор, а пізніше - і на інші групи споживчих товарів.

17. Ось так виглядали талони середини вісімдесятих років - в той час талонами огранічіваласт продаж алкоголю, взуття та інших товарів. Тут назва "талон" замасковано під термін "бланк-замовлення".

18. А власне ось це - вже талони початку дев'яностих, про які люблять розповідати фанати СРСР, не вдаючись у подробиці про те, що було до цього (на фото - білоруський варіант). А було, як бачите, чимало - талони існували практично всі роки існування СРСР за винятком невеликих перерв не більше ніж в 1-2 десятиліття.

Такі справи.

А ви пам'ятаєте, як ви жили в СРСР за талонами?

Напишіть в коментарях, цікаво.

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