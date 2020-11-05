Радуцький – про мобільний шпиталь для хворих на COVID-19: у Росії вже переобладнали

Палац спорту в Києві оптимально підходить до розгортання мобільного шпиталю для хворих на коронавірус (COVID-19).

Як заявив у коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування Михайло Радуцький, у Росії всі палаци спорту та спортивні майданчики вже переобладнано під такі шпиталі.

"Це ситуація цейтноту. Звичайно, Палац спорту гірший, ніж лікарня, ніхто ж не сперечається", – зазначив він.

За словами Радуцького, Палац спорту вибраний для розгортання шпиталю тому, що це єдине місце в Києві, здатне впоратися з навантаженням теплових гармат, які ввімкнуть для обігріву коронавірусних хворих.

"Не кожне приміщення в Києві має такий запас електрики, як Олімпійський стадіон і Палац спорту, адже поруч із ними побудовано підстанцію до Євро-2012", – розповів нардеп.

Він додав, що за часом розгортання шпиталю може зайняти три дні, але ще МОЗ має закупити все потрібне обладнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко заявив, що на повноцінний запуск мобільного шпиталю в Києві потрібно близько 250 млн грн.