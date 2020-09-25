Радуцький пояснив, чому не всі медики отримали 300% доплати за COVID-19

У деяких регіонах дійсно лікарі, які працюють із хворими на COVID-19, не отримують надбавки не тому, що немає грошей, а через людський фактор.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 25 вересня заявив глава комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький. За його словами, 90% випадків невиплати пов'язані з організаційними питаннями.

"Був недавно в Одеській області. Стали там розбиратися, що відбувається. З'ясувалося, що гроші прийшли, але головний лікар побоявся виплатити цю 300-відсоткову надбавку до зарплати, оскільки, за його словами, Міністерство охорони здоров'я не надало йому роз'яснення, як це зробити", – сказав Радуцький.

За словами нардепа, подібних випадків багато, і треба розбиратися в кожній конкретній ситуації.

Також він зазначив, що виплати в разі смерті медичного працівника проводяться. Але визнав наявність затримки з виплатою страховки лікарям, які внаслідок COVID-19 отримали інвалідність.

"Це 723 людини, які подали заяви до Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Там кажуть, що вони не отримали від Міністерства охорони здоров'я відповідної інструкції. Але зараз ця ситуація виправлена. Інструкція вже доведена, виплати почалися", – наголосив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв, що буде розбиратися з чиновниками на місцях, які не забезпечили виплату коштів медикам вчасно.