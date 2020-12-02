Радуцький назвав нову умову введення локдауну в Україні

Локдаун в Україні доведеться вводити, коли кількість ліжок у медустановах, зайнятих хворими на COVID-19, наблизиться до 50 тисяч.

Про це Telegram-каналу PavlovskyNEWS заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він визнав, що жорсткий карантин, найімовірніше, не омине стороною Україну.

За словами нардепа, нині немає точних дат введення локдауну. Вони залежатимуть від навантаження на систему охорони здоров'я, зокрема від заповнюваності ліжок у лікарнях.

За інформацією МОЗ, нині є 52 тисячі місць для хворих на COVID-19. За останні 8-9 днів зайнятими виявилися 28-29 тисяч ліжок.

"Якщо в такій нормі буде, то в локдауні немає сенсу. Якщо будемо наближатися до 50 тисяч зайнятих ліжок, треба буде вводити жорсткий карантин, бо не буде куди класти людей", – уточнив Радуцький.

Зазначимо, що в Україні 58% населення підтримали введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят.

Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і що може загрожувати Україні.

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два сценарії розвитку ситуації в Україні

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