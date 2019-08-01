Радник Зеленського розповів, як буде працювати російськомовний канал України

Російськомовний телевізійний канал, який планують створити в Україні для боротьби з пропагандою, повинен бути спільним продуктом багатьох українських ЗМІ.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив радник президента Володимира Зеленського, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв.

"Це має бути співпраця приватних медіа, держави, громадського мовника, а також і так званої громадянської журналістики, оскільки в нас не буде можливості отримати достовірну інформацію з Криму, з окупованих територій. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих же телевізійних новин тільки через громадянську журналістику", – зазначив він.

Колаж

Як наголосив радник українського глави, такий телеканал буде працювати в першу чергу на окуповані території і за кордон.

"У нас є окремі проекти, спрямовані на окуповані території, ми їх не повинні втратити. Вони, зокрема, і приватні, ATR (кримськотатарський телеканал, фінансується з держбюджету. – Ред.) прекрасно мовить на Крим настільки, наскільки може, його теж глушать.

Але ми повинні створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території", – пояснив Потураєв.

Микита Потураєв Радіо Свобода

Як писав OBOZREVATEL, раніше заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив про те, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою.

"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу", – повідомив він.

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