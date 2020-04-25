Радник Зеленського назвав орієнтовні терміни виходу України з карантину

Україна почне виходити з карантину і відновлювати економіку, як тільки пройде пік захворюваності на коронавірус COVID-19.

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Як заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" радник президента України з економічних питань Олег Устенко, обмежувальні заходи, які "затискають" економіку, триватимуть до тих пір, поки країна не підніметься на пік епідемії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олег Устенко розповів, коли Україна почне виходити з карантину

"Як тільки країна опиняється на піку захворюваності і йде зниження, починаються ослаблення. Не для того, щоб забезпечити економічне зростання, а щоб повернути Україну на тректорію відновлення", – зазначив він.

При цьому радник президента додав, що економіка України, крім карантину, страждає також від корупційних явищ.

"За тими оцінками, які є у нас в Офісі президента, близько $5-10 млрд в річному обчисленні розподіляється по різних корупційних каналах. У реальності мова йде про явну крадіжку, яка кришується різними політичними силами, заморожується представниками і великого, і середнього бізнесу, іноземного бізнесу", – підкреслив Устенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Вихід з карантину поділять на 5 етапів.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства опублікувало прогноз, згідно з яким в Україні реальний розмір (з урахуванням інфляції) середньої зарплати в 2020 році впаде на 13,9% і складе 11 079 грн.

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