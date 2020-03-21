Соратник Шахова з сином підчепили коронавірус: перші деталі

У члена команди Сергія Шахова, який перебуває у лікарні з коронавірусом, депутата Сергія Вельможного, також підозрюють COVID-19.

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Як Шахов розповів у прямому ефірі на Facebook, попередні результати тесту на коронавірус у Вельможного і його сина, позитивні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Також з'явилися тривожні новини, що член моєї команди Сергій Вельможний з сином також потрапили в Олександрівську лікарню. Підтвердився вірус", – сказав Шахов.

Депутат Сергій Вельможний з сином підчепили коронавірус

Зазначимо, Вельможний був обраний по 112 округу (Луганська область), член комітету з правової політики. У минулому скликанні він був помічником Шахова та керівником його благодійного фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

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