Радіоактивний пісок на дитячих майданчиках: у Криму забили на сполох через нову катастрофу

Окупанти в анексованому Криму вивезли тонни радіоактивного піску з могильника отруйних промислових відходів біля узбережжя Керчі на будівництво, в тому числі і дитячих майданчиків.

Про масштаби катастрофи повідомила в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Ролик датований ще 2016 роком, однак тепер, за словами, блогера ситуація значно погіршилася. "Пісок радіоактивний. Де він, в яких пісочницях? Нижньо-Чурбашське хвостосховище. Сьогодні вже зникло понад 100 м дамби шириною 30 метрів і такої ж висоти", – написала вона.

У Криму вивозять на будівництво радіоактивний пісок Скріншот з відео

Відзначається, що пісок із дамби, яку перетворили на кар'єр, вивозять "КамАЗами". Тонна такого матеріалу коштує від 1 200 до 1 500 рублів.

"Зараз все набагато гірше", – підтвердив у коментарях блогер КРЫМский бандеровец.

Керч

Подивіться на цю катастрофу

пісок радіоактивний

Де він, в яких пісочницях?

Нижньо-Чурбашское хвостосховище

Сьогодні вже зникло понад 100 м дамби шириною 30 метрів і такої ж висоти. Пісок звідси вивозять "КамАЗами". Тонна коштує від 1 200 до 1 500 руб https://t.co/iA0bhRDf1V - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти зайнялися нелегальноим промисловим видобутком піску на території ландшафтно-рекреаційного парку "Бакальська коса" на території Роздольненського.

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