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Радіоактивний пісок на дитячих майданчиках: у Криму забили на сполох через нову катастрофу

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Окупанти в анексованому Криму вивезли тонни радіоактивного піску з могильника отруйних промислових відходів біля узбережжя Керчі на будівництво, в тому числі і дитячих майданчиків.

Про масштаби катастрофи повідомила в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Ролик датований ще 2016 роком, однак тепер, за словами, блогера ситуація значно погіршилася. "Пісок радіоактивний. Де він, в яких пісочницях? Нижньо-Чурбашське хвостосховище. Сьогодні вже зникло понад 100 м дамби шириною 30 метрів і такої ж висоти", – написала вона.

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У Криму вивозять на будівництво радіоактивний пісок

У Криму вивозять на будівництво радіоактивний пісок

Скріншот з відео

Відзначається, що пісок із дамби, яку перетворили на кар'єр, вивозять "КамАЗами". Тонна такого матеріалу коштує від 1 200 до 1 500 рублів.

"Зараз все набагато гірше", – підтвердив у коментарях блогер КРЫМский бандеровец.

Радіоактивний пісок на дитячих майданчиках: у Криму забили на сполох через нову катастрофу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти зайнялися нелегальноим промисловим видобутком піску на території ландшафтно-рекреаційного парку "Бакальська коса" на території Роздольненського.

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Тема
Анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Крим
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
для приличия сфотографировал показания дозиметра, в Фотошопе цифры подкорректировал, блогеры вообще обленились, обоз все хавает.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а с какого перепугу отходы обогатительной фабрики стали радиоактивными?! роксоланатудей приврала что бы жути нагнать? ну или просто врет, потому что дышит.
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