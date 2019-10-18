Раді запропонували створити реєстр сексу: про що мова

До комітету Верховної Ради України з прав людини надійшла письмова пропозиція про створення державного (добровільного) реєстру осіб, які почали статеве життя.

Автором ініціативи став адвокат Андрій Хилько. На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що метою створення відповідної бази є "спонукання, підтримка громадян в створенні і розвитку здорової сім'ї, безпечного інтимного життя".

"Спосіб - мобільний додаток, який передбачає добровільну реєстрацію "початку стосунків", з внесенням виключно ПІБ, дати народження, чинного мобільного контакту. Пара активується, коли обидва партнери підтверджують смс кодами свою реєстрацію, які приходять на мобільні номери, але код партнера повинен ввести інший партнер на власному мобільному, щоб зафіксувати згоду на відносини", - йдеться в реченні.

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Хилько пропонує таким чином виявляти тих, хто реєструються з новими партнерами, утворюючи нові пари, маючи на меті виключно сексуальне задоволення, або тих, хто має венеричні захворювання і свідомо їх передають іншим.

"Для цього в онлайн додатку буде передбачена неможливість реєстрації пари якщо партнер вже зареєстрований або є повідомлення від попередніх партнерів про важкі статеві захворювання, які невиліковні, або якщо щодо партнера відбувається слідство у згвалтування", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від " Слуги народу " Олена Кріворучкіна оскандалилася інтимним смс-листуванням в стінах Ради.

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