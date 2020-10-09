Раді запропонували скасувати переведення годинників в Україні

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук ініціював і зареєстрував законопроєкт, яким передбачається відмова від сезонного переведення годинників.

Обґрунтування своєї ініціативи Стефанчук навів у Facebook. Законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" зареєстровано у ВР під №4201.

Ним передбачаються встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу і відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

Стефанчук пояснив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров'я людей: погіршується їхнє самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

"Ухвалення закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров'я і підвищенню працездатності населення", – написав віцеспікер.

Також він наголосив, що проєкт закону спрямовано на протидію агресії з боку Російської Федерації.

"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора – Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші оборонні позиції й сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", – пояснив Стефанчук.

Крім того, на його думку, законопроєкт сприятиме євроінтеграційним прагненням України. Адже Адже 84 відсотки жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній і зимовий час, що було підтримано Європейським парламентом.

Переведення годинника на зимовий час у 2020 році в Україні відбудеться о 04:00 в останню неділю жовтня – у ніч з 24 на 25 жовтня.

У вересні 2011 року постановою Верховної Ради переведення годинників на зимовий час було скасовано, однак 18 жовтня, після критичних виступів частини громадськості, парламент визнав вищезгаданий документ таким, що втратив чинність.

Як відомо, автором ідеї переходу з літнього на зимовий час був учений, політик, дипломат, винахідник зі США Бенджамін Франклін. У 1784 році він запропонував збільшити світловий день із метою скорочення витрат на світло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, анексований Крим й окупована частина Донбасу живуть за російським часом. Москва з 2011 року почала жити за постійним зимовим часом, без переходу на літній.