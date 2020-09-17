У четвер, 17 вересня, Верховна Рада звільнила переселенців від сплати туристичного збору в Україні.

Про це йдеться в законопроєкті "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб" №3103, за який проголосували 317 парламентаріїв.

У тексті закону йдеться, що від туристичного збору звільняються внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються в місцях проживання (ночівлі).

При цьому інформація про адресу таких місць вказана в довідці про взяття на облік переселенця, як адреса фактичного місця їх проживання або перебування.

Відзначимо, що згідно зі ст. 268 Податкового кодексу, турзбір встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади. Тепер переселенці будуть звільнені від сплати такого збору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонери-переселенці, щоб отримувати пенсії, повинні проходити обов'язкову фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку".