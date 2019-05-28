Рада змінила кордони на Донбасі: що це означає

Верховна Рада України перенесла село Гладосове з адміністративних кордонів тимчасово непідконтрольної Горлівки в Бахмутський район.

Відповідний проект постанови №8576 "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення кордонів міста Горлівки і Бахмутського району Донецької області" підтримали 230 нардепів на засіданні 28 травня.

Під час обговорення документа зазначалося, що його ухвалення полегшить отримання жителям Гладосового пенсій та соціальної допомоги.

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"Люди проживають в українському селі, під українською владою, змушені отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи", — зазначила народний депутат Наталія Веселова.

За її словами, щоб отримати пенсію або соціальну допомогу, мешканці Гладосового змушені були перетинати лінію зіткнення через КПВВ "Майорське", з жовтня-листопада 2018 року перед жителями утворилася заборгованість із виплат пенсії. "Люди не можуть отримати цю заборгованість, оскільки вважаються переселенцями", — зазначила депутат.

Так, новою постановою передбачається змінити кордони Бахмутського району та міста Горлівка Донецької області. Документом збільшується територія Бахмутського району на 71,7 гектара земель.

Також передбачається затвердити територію Бахмутського району загальною площею 192213,5 гектара, Горлівки — 40529,5 гектара. Так, селище Гладосове фактично буде підпорядковане Новолуганській сільській раді Бахмутського району Донецької області.

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