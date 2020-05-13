Рада заборонила Нацгвардії проводити обшуки і затримання українців

Верховна Рада відхилила законопроєкт №3105 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових основ діяльності Національної гвардії України".

На засіданні парламенту в середу, 13 травня, проєкт закону підтримали лише 179 нардепів. Також не вистачило голосів на те, щоб направити документ на доопрацювання і повторне перше читання.

Необхідність ухвалення закону пояснили "розвитком можливостей Нацгвардії для забезпечення громадської безпеки".

Законопроєкт передбачав, що співробітникам Нацгвардії дозволять проводити адміністративне затримання при вчиненні дрібного хуліганства, порушенні порядку та проведенні зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського і т.д.

Також їм хотіли дозволити проводити особистий огляд, огляд речей, вилучати заборонені предмети і символіку.

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить приховувати майно за рахунок виключення з декларацій відомостей про дітей, які проживають окремо.