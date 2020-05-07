Рада ввела безкоштовне обов'язкове тестування на COVID-19: про кого мова

Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроєкт, який вводить безкоштовне обов'язкове тестування на коронавірус COVID-19 для осіб із підозрою на недугу і контактних із хворими.

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За законопроєкт №3380 проголосували 336 народних депутатів.

В Україні масово тестуватимуть на коронавірус

Документ вносить зміни до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою забезпечення проведення МОЗ України масового тестування на COVID-19 (як на стаціонарному, так і на амбулаторному рівні, залежно від медичних показань щодо госпіталізації).

Тестування стане обов’язковим для:

осіб, що звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусу;

осіб, які мали встановлений контакт із особою, хворою на COVID-19.

Регулярне тестування стане обов’язковим для медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу пацієнтам із коронавірусною інфекцією.

Результат голосування Скриншот відео

Також законопроєкт дозволить залучати лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без присвоєння або підтвердження кваліфікації до участі (на волонтерських засадах) у заходах щодо протидії коронавірусу.

Крім того, медпрацівникам, які перебувають на самоізоляції з огляду на контакт із хворим на COVID-19 під час виконання службових обов’язків, збільшиться розмір допомоги з тимчасової непрацездатності до 100% середньої зарплати.

Документ містить низку доручень Кабінету міністрів України:

Оновлення алгоритмів тестування на амбулаторному рівні, визначення закладів охорони здоров’я (першої, другої, третьої хвиль) та спеціалізованих шпиталів для приймання хворих на COVID-19, а також черговості їх заповнення відповідно до останніх міжнародних рекомендацій. Забезпечення розробки інструкцій щодо навчання медичних працівників та продовження відповідних навчань, які вже проводяться. Забезпечення опублікування всієї інформації, що стосується протидії епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лабораторії Києва не справляються із опрацюванням аналізів на коронавірус COVID-19, тому в столиці необхідно відкривати нові.