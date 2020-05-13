Рада ухвалила зміни до діяльності ЦНАП: як працюватимуть тепер

На пленарному засіданні в середу, 13 травня, у Верховній Раді ухвалили законопроєкт про зміни в роботі Центрів надання адміністративних послуг.

Документ №2679 ухвалено в першому читанні. Він передбачає створення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, яким можна буде користуватися навіть через смартфон.

Рада ухвалила зміни до роботи ЦНАП decentralization.gov.ua

Люди також зможуть отримувати деякі документи від ЦНАП поштою. Тобто не потрібно буде приходити туди кілька разів, щоб отримати довідку.

Водночас Єдиний державний портал адміністративних послуг буде ліквідований.

Також будуть ліквідовані центри надання адмінпослуг, які були створені районними адміністраціями. Надавати послуги пропонується тільки у ЦНАП органів місцевого самоврядування. Встановлювати вимоги до ЦНАП буде уповноважений Кабмін.

До того ж послуги надаватимуться саме у ЦНАП (а не через них) представниками суб'єктів надання таких послуг, адміністраторами або через адміністраторів шляхом їхньої взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

"Реалізація закону дозволить надавати у ЦНАП усі послуги на відповідній території. Так, у ЦНАП надаватимуться всі адмінпослуги органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, а також адміністративні послуги за договорами обслуговування у ЦНАП жителів інших територіальних громад; у ЦНАП також надаватимуться інші публічні послуги", – йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, пропонується створювати ЦНАП в усіх населених пунктах, де проживає понад тисячу осіб. Регулюватимуть питання їхнього створення об'єднані територіальні громади, а старости отримуватимуть окремі функції адміністратора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в лютому запрацював мобільний додаток "Дія", який дозволяє українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

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