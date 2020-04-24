Рада скасувала штрафні бали за порушення ПДР

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №2809, яким скасовуються штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні парламенту в п'ятницю, 24 квітня. Його підтримали 302 нардепи. Зокрема, документ передбачає внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підсумки голосування Скріншот відео

"Метою ухвалення акту є усунення негативного впливу окремих норм законодавства в частині вжиття заходів щодо дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також забезпечення притягнення до реальної відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення", – сказано в пояснювальній записці до домкументу.

Праламентаріі відзначили, що, згідно зі статтею 27 КУпАП, застосування штрафних балів передує застосуванню адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Однак ситуація, за якої особа не несе відповідальності за неодноразові порушення законодавства у сфері ПДР не тільки не сприяє дотриманню учасниками дорожнього руху встановлених правил, а навпаки, створює відчуття безкарності та спонукає до наступних порушень.

Водій Drive2

"Це прямо суперечить положенням статті 23 КУпАП, згідно з якою адміністративне стягнення застосовується, зокрема, з метою запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами", – підкреслили нардепи.

Тому проєктом акту було запропоновано виключити з КУпАП норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Це стосується пункту 21 частини першої статті 24, частини другої статті 27, статті 271, а також абзаців других частини першої та другої статті 122 КУпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Верховна Рада України ввела штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень. Згідно з правилами дорожнього руху, забороняється перевозити дітей у віці до 12 років і зріст яких не перевищує 145 см без спеціальних пристроїв утримування.