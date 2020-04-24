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24 квітня • оновлено в 15:37
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Рада скасувала штрафні бали за порушення ПДР

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Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №2809, яким скасовуються штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні парламенту в п'ятницю, 24 квітня. Його підтримали 302 нардепи. Зокрема, документ передбачає внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підсумки голосування

Підсумки голосування

Скріншот відео

"Метою ухвалення акту є усунення негативного впливу окремих норм законодавства в частині вжиття заходів щодо дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також забезпечення притягнення до реальної відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення", – сказано в пояснювальній записці до домкументу.

Праламентаріі відзначили, що, згідно зі статтею 27 КУпАП, застосування штрафних балів передує застосуванню адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Однак ситуація, за якої особа не несе відповідальності за неодноразові порушення законодавства у сфері ПДР не тільки не сприяє дотриманню учасниками дорожнього руху встановлених правил, а навпаки, створює відчуття безкарності та спонукає до наступних порушень.

Водій

Водій

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"Це прямо суперечить положенням статті 23 КУпАП, згідно з якою адміністративне стягнення застосовується, зокрема, з метою запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами", – підкреслили нардепи.

Тому проєктом акту було запропоновано виключити з КУпАП норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Це стосується пункту 21 частини першої статті 24, частини другої статті 27, статті 271, а також абзаців других частини першої та другої статті 122 КУпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Верховна Рада України ввела штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень. Згідно з правилами дорожнього руху, забороняється перевозити дітей у віці до 12 років і зріст яких не перевищує 145 см без спеціальних пристроїв утримування.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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