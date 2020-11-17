Рада провалила скасування карантину вихідного дня
У вівторок, 17 листопада, у Верховній Раді провалили голосування за проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.
За документ №4381 "Про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року №1100 про посилення протиепідемічних заходів" проголосували лише 149 нардепів.
Підтримали постанову 34 нардепи із "Слуги народу", ОПЗЖ – 20, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 19, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 19, "Довіра" – 17, позафракційні – 6. Усі дев'ять тих, хто проголосував проти, і 139 із 141 тих, хто утримався, – члени фракції "Слуга народу".
Додамо, що згідно з постановою, в Україні пропонували дозволити роботу кафе, ресторанів та інших закладів харчування. Також дозволялася робота ТРЦ, розважальних і культурних закладів, спортзалів та фітнес-центрів.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня і які обмеження вводять.
Підкреслимо, що сьогодні на засіданні Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину – не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку таких дій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше мери низки міст відмовилися вводити карантин вихідного дня.
По всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом так званого карантину вихідного дня.
Тільки за перший день нового карантину, 14 листопада, поліцейські почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні та подивитися на пацієнтів у важкому стані.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень вирішувати працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня.
Пізніше Шмигаль провів онлайн-зустріч із мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня.
Президент України Володимир Зеленський схвалив впровадження карантину вихідного дня і пообіцяв бізнесу підтримку під час вимушеного простою.
Водночас у Кабміні відкрито заговорили про продовження карантину вихідного дня.