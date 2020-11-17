Рада провалила скасування карантину вихідного дня

У вівторок, 17 листопада, у Верховній Раді провалили голосування за проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

За документ №4381 "Про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року №1100 про посилення протиепідемічних заходів" проголосували лише 149 нардепів.

Підтримали постанову 34 нардепи із "Слуги народу", ОПЗЖ – 20, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 19, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 19, "Довіра" – 17, позафракційні – 6. Усі дев'ять тих, хто проголосував проти, і 139 із 141 тих, хто утримався, – члени фракції "Слуга народу".

Додамо, що згідно з постановою, в Україні пропонували дозволити роботу кафе, ресторанів та інших закладів харчування. Також дозволялася робота ТРЦ, розважальних і культурних закладів, спортзалів та фітнес-центрів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня і які обмеження вводять.

Підкреслимо, що сьогодні на засіданні Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину – не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку таких дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL: