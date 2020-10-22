Зеленський сказав, хто буде остаточно вирішувати питання про довічний термін для корупціонерів

Питання довічного терміну ув’язнення для корупціонерів може бути розглянуто Верховною Радою, якщо цю ініціативу підтримають українці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалам, пише "Сегодня".

На питання журналістки, чому б замість того, щоб питати українців, просто не ухвалити відповідний закон, очільник держави відповів: "Для мене важлива думка людей, тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій кампанії".

"Я хочу відчути народ. Якщо народ говорить, що він підтримує цю ідею, я зрозумію відповідь народу і я буду говорити з депутатами та пропонувати такі позиції", – уточнив він.

Водночас президент не впевнений, що Рада підтримає довічне для корупціонерів.

Також Зеленський сказав, що не бачить нічого поганого в тому, щоб провести своєрідний екзитпол під час голосування на місцевих виборах замість звичайного соціологічного опитування.

Як повідомив OBOZREVATEL, 63% українців вважають законною ідею президента Зеленського провести всенародне опитування в день місцевих виборів, 23% мають протилежну думку. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".