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24 березня • оновлено в 12:33
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Рада передала лікарням Києва 25 авто

2.2т
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Всі глави комітетів Верховної Ради України відмовилися від своїх авто, передавши їх на потреби медичних служб Києва в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

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Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у коментарі журналістам (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми розуміємо, що їм вони потрібніші. Я хотів би насамперед подякувати главам комітетів. Всі вони відмовилися від своїх авто. Всі передали машини на потреби медиків. Ми спочатку передали 4 авто. Але стало зрозуміло, що ситуація в Києві складніша через скасування громадського транспорту. Ми передали, щоб передусім зберегти медиків", – поділився він.

Рада передала 25 авто лікарням Києва

Рада передала 25 авто лікарням Києва

Пресслужба ВРУ

Також Разумков подякував апарату ВРУ й гаражу, які опинилися на першій лінії боротьби, та порівняв події з 2014 роком, коли Росія розгорнула в нашій країні свої війська.

"Ми готові передати автотранспорт медикам, але була проблема з пальним. Дві компанії UPG і KLO відгукнулися і надали 25 тисяч літрів. Поки цього вистачить, але будемо сподіватися, що епідемія піде на спад", – додав він. Разумков також закупив 5800 літрів пального для зазначених транспортних засобів.

Зазначається, що 25 машин передали медичним закладам, які пристосовані для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві виникли нові проблеми зі спецтранспортом.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Махно Володимир
Махно Володимир
это что за дешевая постанова???? отдать машину за 7-8-9 тыс, чтобы потом украсть 10млн???
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А своих водителей, многочисленных помощников и секретуток передали тоже?
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