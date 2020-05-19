Рада остаточно схвалила закон про іномовлення

Верховна Рада України проголосувала в цілому за закон №2521, який регулює діяльність іномовлення та, зокрема, телеканалу для окупованих територій "Дом".

Рішення було ухвалено під час пленарного засідання парламенту 19 травня. Документ підтримав 231 нардеп (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підсумки голосування Скріншот відео

"Ухвалення цього законопроєкту дозволить усунути чинники, які негативно впливають на розвиток системи іномовлення України. Українська аудиторія, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, у районах, що межують з тимчасово окупованою територією, у прикордонних районах, що межують з територією держави-агресорки, матиме ширші можливості для отримання об’єктивної, повної, своєчасної і неупередженої інформації про суспільно значущі події в Україні та світі", – сказано в пояснювальній записці до нього.

Законом передбачено, що програми Мультимедійної платформи іномовлення України (МПІУ) вироблятимуться українською мовою, а також іншими мовами залежно від доцільності та необхідності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності формації.

Також зазначається, що МПІУ провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у мережі інтернет.

Підсумки голосування Скріншот відео

Іномовлення delo.ua

Автори закону наголосили, що ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та мовлення в кабельних мережах здійснюються винятково за межами України, крім випадків мовлення на:

тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

мовлення у районах України, що межують з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

мовлення у прикордонних районах України, що межують з територією держави-агресорки чи територіями інших держав, з яких поширюються програми держави-агресорки шляхом наземного ефірного та/або цифрового мовлення.

Нагадаємо, що мовлення на тимчасово окупованих територіях буде здійснюватися через новостворений канал "Дом".

Як повідомляв OBOZREVATEL: