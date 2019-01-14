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РПЦ налякана: розкрито деталі закону про патріархати в Україні

6.9тЧитати матеріал російською

Патріарх Російської православної церкви Кирил дуже побоюється прийняття Верховною Радою України законопроекту, який юридично врегулює перехід церковних громад з одного патріархату до іншого.

Про це розповів у ефірі ObozTV релігієзнавець Дмитро Горєвой, коментуючи заяву спікера Верховної Ради Андрія Парубія про необхідність ухвалення такого закону.

"Я так розумію, що спікер парламенту мав на увазі законопроект №4128 авторства народного депутата Єленського. Там прописується процедура механізму переходу. Річ у тім, що держава поважає право кожного окремого приходу підкорятися будь-якому центру та водночас міняти це підпорядкування", — зазначив релігієзнавець.

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За словами експерта, у кожної громади є таке право на вільну зміну підлеглості, але процедури, за якою цю зміну можна б було здійснити, немає.

"Цей законопроект уже три роки як у парламенті зареєстрований, він пройшов комітет, був кілька разів включений до порядку денного. Він прописує, як це має відбуватися. Там немає примусів або заборон, він навпаки дуже широкий, дає перевагу тому, що написано в статутах самих релігійних організацій. Як у статуті кожної парафії записано, як вони можуть вносити зміни до свого основоположного документу, так воно і має відбуватися", — пояснив він.

"У Московському патріархаті розуміють, що цей законопроект дуже дієвий і дає самим громадам право вирішувати, до якого центру належати. У Московському патріархаті не згодні з цим, вони вважають, що у громад немає права вирішувати свою долю, а лише церковні ієрархи можуть вирішувати долю прихожан. Тобто вони їх розглядають як кріпаків у єпископів-феодалів", — наголосив Горєвой.

Він нагадав, то патріарх Кирил особливо активно виступав проти цього законопроекту — звертався до ООН, до Всесвітньої ради церков і навіть до лідерів країн нормандської четвірки.

"У його зверненні читався шантаж — якщо українським парламентом буде ухвалено цей законопроект, то це істотно вплине на ситуацію з безпекою на Донбасі і дотриманням Мінських угод. Вкотре патріарх Кирил довів, що церква в Росії не відділена від держави", — підсумував експерт.

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Патріарх Кирил

Патріарх Кирил

ruspekh.ru

Як повідомляв ObozTV, раніше священик Української православної церкви Київського патріархату Андрій Гуль розповів, як після створення помісної православної церкви в Україні вирішуватиметься питання переходу парафій Московського патріархату в нову юрисдикцію.

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVНезалежність УПЦ
Особи
Патріарх КирилоАндрій ПарубійДмитро Горєвой
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада Україницерковний конфліктєдина церкваРПЦ
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an and
an and
Даже в церковных вопросах свободы выбора украина - не россия, и украинцы - не россияне и точно не один народ!
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Serov Oleg
Serov Oleg
на украине нет патриархата,дебилы...вы митрополия стамбульского прихода
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Serov Oleg, накуй вата, накуй
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Дейман Алон
Дейман Алон
Примета такая: "Если в Педерашке воняют и дрыщут злобой - значит Украина все правильно делает!"
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Serov Oleg
Serov Oleg
Дейман Алон, алон,не пей одеколон,у тебя и так мозгов нет.
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