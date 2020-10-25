Рада дала рекомендації, як поводитися на виборчих дільницях

Вікторія Довгань Суспільство 09:23, 25.10.2020 Оновлено: 09:42, 25.10.2020

Верховна Рада України закликала громадян у день місцевих виборів, 25 жовтня, не забувати про заходи безпеки під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Своє звернення із переліком правил поводження на виборчих дільницях парламент оприлюднив на офіційній сторінці у Facebook, нагадавши, що віддати свої голоси українці можуть із 08:00 до 20:00.

Зокрема, Верховна Рада нагадала, що всі виборці мають дотримуватися таких протиепідемічних заходів:

  • взяти із собою власну ручку;

  • перед входом і виходом із дільниці обробити руки антисептиком;

  • перебувати в приміщенні дільниці лише в масці;

  • тримати дистанцію не менше ніж 1,5 метра.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Турчинов – про опитування Зеленського: треба документувати злочин і викликати поліцію

Чому насправді розпався СРСР

На Донбасі загинув черговий "польовий командир"

Буде мова – будуть чайові

Українські заробітчани повинні платити податки, – глава ДПС Любченко