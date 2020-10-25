Рада дала рекомендації, як поводитися на виборчих дільницях
Верховна Рада України закликала громадян у день місцевих виборів, 25 жовтня, не забувати про заходи безпеки під час пандемії коронавірусу COVID-19.
Своє звернення із переліком правил поводження на виборчих дільницях парламент оприлюднив на офіційній сторінці у Facebook, нагадавши, що віддати свої голоси українці можуть із 08:00 до 20:00.
Зокрема, Верховна Рада нагадала, що всі виборці мають дотримуватися таких протиепідемічних заходів:
взяти із собою власну ручку;
перед входом і виходом із дільниці обробити руки антисептиком;
перебувати в приміщенні дільниці лише в масці;
тримати дистанцію не менше ніж 1,5 метра.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив правила поводження виборців та членів комісій на дільницях.
Крім того, у МОЗ попередили, що для недопущення поширення COVID-19 під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня виборців із ознаками ГРЗ та температурою, вищою за 37,2, не пускатимуть на дільниці.
Нагадаємо, активісти громадського руху "ЧЕСНО" опублікували пам'ятку про те, як проголосувати на місцевих виборах із мінімальним ризиком заразитися COVID-19.